Глава Минобороны Британии Шэппс: мир перешёл из послевоенной в довоенную эпоху
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Об этом он написал в колонке, опубликованной Telegraph.
«Сегодня мы должны ещё раз срочно задуматься о будущем Североатлантического союза. Мы перешли из послевоенного мира в довоенный», — заявил Шэппс.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что отношения России и НАТО скатились на уровень прямой конфронтации.
Замглавы МИД России Александр Грушко в интервью RT назвал НАТО инструментом американской гегемонии.
В настоящее время в НАТО, которое было основано 4 апреля 1949 года, входят 32 страны.