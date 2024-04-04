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Глава Минобороны Британии Шэппс: мир перешёл из послевоенной в довоенную эпоху

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Министр обороны Великобритании Грант Шэппс заявил, что, по его мнению, мир перешёл из послевоенной в довоенную эпоху.
Глава Минобороны Британии Шэппс: мир перешёл из послевоенной в довоенную эпоху
  • Gettyimages.ru

Об этом он написал в колонке, опубликованной Telegraph.

«Сегодня мы должны ещё раз срочно задуматься о будущем Североатлантического союза. Мы перешли из послевоенного мира в довоенный», — заявил Шэппс.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что отношения России и НАТО скатились на уровень прямой конфронтации.

Замглавы МИД России Александр Грушко в интервью RT назвал НАТО инструментом американской гегемонии.

В настоящее время в НАТО, которое было основано 4 апреля 1949 года, входят 32 страны.

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