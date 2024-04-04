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Замглавы МИД России Грушко назвал НАТО инструментом американской гегемонии

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Замглавы МИД России Александр Грушко в интервью RT назвал НАТО инструментом американской гегемонии.
Замглавы МИД России Грушко назвал НАТО инструментом американской гегемонии
  • AFP

«Предназначение НАТО в том виде, как оно создавалось 75 лет назад, нисколько не изменилось. Это инструмент американской гегемонии, это инструмент подчинения Европы американским военно-политическим интересам, и это на сегодняшний день инструмент, который американцы рассматривают в качестве одного из главных механизмов проецирования силы в глобальном масштабе, потому что они продолжают видеть во всех центрах многополярного устройства (а таких становится всё больше и больше) своих конкурентов и противников», — сказал он.

Грушко добавил, что прежде всего это Китай, это Россия и, конечно, конкурент Америки — Евросоюз.

«Поскольку в экономической области понятно, что это не партнёрские, а конкурентные отношения (с ЕС. — RT). Поэтому НАТО для США продолжает оставаться очень важным, если не ключевым, инструментом такого доминирования и инструментом подчинения союзников планам и внешнеполитическим установкам Вашингтона», — сказал он.

В настоящее время в НАТО, которое было основано 4 апреля 1949 года, входят 32 страны.

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