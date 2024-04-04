Песков: отношения России и НАТО скатились на уровень прямой конфронтации

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что отношения России и НАТО скатились на уровень прямой конфронтации.

«Фактически сейчас эти отношения скатились на уровень прямой конфронтации. Страны НАТО, альянс сам по себе, уже не то, что повышает постоянно, а уже является вовлечённым в конфликт вокруг Украины», — отметил он.

Песков подчеркнул, что Североатлантический альянс продолжает движение в сторону российских границ, расширяя свою военную инфраструктуру.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко в интервью RT назвал НАТО инструментом американской гегемонии.

2 апреля замгенсекретаря НАТО Мирча Джоанэ признал, что ВСУ «в определённом смысле» ведут войну альянса.