RT в Telegram
Подпишись

В НАТО признали, что ВСУ «в определённом смысле» ведут войну альянса

Короткая ссылка
Страны — участницы Североатлантического альянса не желают столкновения с Россией, но поддерживают Киев, поскольку Украина «в определённом смысле» ведёт и их войну.
В НАТО признали, что ВСУ «в определённом смысле» ведут войну альянса
  • РИА Новости

Об этом в интервью Радио Румынии по случаю 20-летия вступления республики в альянс заявил замгенсекретаря НАТО Мирча Джоанэ.

«Мы поддерживаем украинцев, потому что они в определённом смысле ведут и нашу войну, это пробуждение к стратегической реальности в Европе», — приводит его слова ТАСС.

Джоанэ добавил, что страны НАТО должны готовиться к негативному сценарию, несмотря на отсутствие видимых прямых рисков для их безопасности.

Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что НАТО активно участвует в организации обстрелов территории страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить