RT в Telegram
Подпишись

Патрушев: НАТО активно участвует в организации обстрелов территории России

Короткая ссылка
Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что НАТО стало стороной в украинском конфликте и альянс активно участвует в организации ВСУ обстрелов российских территорий.

Об этом он сказал в интервью aif.ru.

По словам Патрушева, НАТО де-факто является стороной конфликта на Украине и активно участвует в организации обстрелов неонацистами территорий России.

Так, в его рамках принимаются коллективные решения о новых поставках оружия с повышением их технических и дальнобойных возможностей, уточнил он.

Патрушев также заявил, что ослабление России с целью удаления её с политической карты мира является многолетней целью Запада.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить