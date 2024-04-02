Патрушев: НАТО активно участвует в организации обстрелов территории России

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что НАТО стало стороной в украинском конфликте и альянс активно участвует в организации ВСУ обстрелов российских территорий.

Об этом он сказал в интервью aif.ru.

По словам Патрушева, НАТО де-факто является стороной конфликта на Украине и активно участвует в организации обстрелов неонацистами территорий России.

Так, в его рамках принимаются коллективные решения о новых поставках оружия с повышением их технических и дальнобойных возможностей, уточнил он.

Патрушев также заявил, что ослабление России с целью удаления её с политической карты мира является многолетней целью Запада.