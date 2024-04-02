Патрушев: НАТО активно участвует в организации обстрелов территории России
Об этом он сказал в интервью aif.ru.
По словам Патрушева, НАТО де-факто является стороной конфликта на Украине и активно участвует в организации обстрелов неонацистами территорий России.
Так, в его рамках принимаются коллективные решения о новых поставках оружия с повышением их технических и дальнобойных возможностей, уточнил он.
Патрушев также заявил, что ослабление России с целью удаления её с политической карты мира является многолетней целью Запада.