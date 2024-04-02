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Патрушев: ослабление России является многолетней целью коллективного Запада

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Ослабление России с целью удаления её с политической карты мира является многолетней целью Запада, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Об этом он сказал в интервью aif.ru.

Патрушев рассказал, что ослабление России как экономического и политического конкурента, а в дальнейшем её удаление с политической карты мира с помощью расчленения являются многолетними стратегическими целями США, Великобритании и подконтрольных им западных стран.

Он уточнил, что по этой причине чиновники в Брюсселе определили Россию в качестве главного источника угроз для безопасности Европы и прямо закрепили это в стратегической концепции Североатлантического альянса.

Патрушев также отметил, что США и Великобритания разжигают русофобию на Западе, чтобы ещё больше привязать к себе страны НАТО.

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