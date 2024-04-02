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Патрушев: США разжигают русофобию, чтобы экономически привязать страны НАТО

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Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что Соединённые Штаты и Британия разжигают русофобию на Западе, чтобы ещё больше привязать к себе страны НАТО.

Об этом он сказал в интервью aif.ru.

«Русофобия используется Вашингтоном и Лондоном, чтобы прочно привязать к ним другие страны НАТО экономическими обязательствами», — подчеркнул он.

По словам Патрушева, Соединённые Штаты наживаются за счёт увеличения мощностей ВПК, диктуя союзникам условия приобретения конкретных видов оружия.

Так, он привёл пример эстонского премьера Каи Каллас, которая сообщила об увеличении налогов в государстве ради повышения оборонных трат.

Он отметил, что премьер вынуждена идти на данный акт «политического самоубийства», поскольку члены альянса должны подчиняться «блоковой» дисциплине, наращивая военные траты.

21 марта Каллас заявила, что мерами внутри государства, которые направлены на укрепление его обороны, она совершает «политическое самоубийство».

В конце февраля официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что новые недружественные шаги стран Запада повлекут за собой адекватный ответ со стороны Москвы.

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