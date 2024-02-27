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Захарова: Россия адекватно ответит на любые новые недружественные шаги Запада

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Новые недружественные шаги стран Запада повлекут за собой адекватный ответ со стороны Москвы. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Захарова: Россия адекватно ответит на любые новые недружественные шаги Запада
  • РИА Новости

Дипломат подчеркнула, что ответственность за разрыв торговых, экономических, культурных и человеческих контактов с Россией лежит на нынешних лидерах стран Запада.

«На любые недружественные шаги нами будет дан адекватный ответ, исходя из принципов взаимности», — говорится в комментарии Захаровой в связи с коммюнике G7.

Говоря о самом заявлении «группы семи», Захарова отметила, что оно пронизано русофобией и наполнено клеветой.

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