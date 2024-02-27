Захарова: Россия адекватно ответит на любые новые недружественные шаги Запада
- РИА Новости
Дипломат подчеркнула, что ответственность за разрыв торговых, экономических, культурных и человеческих контактов с Россией лежит на нынешних лидерах стран Запада.
«На любые недружественные шаги нами будет дан адекватный ответ, исходя из принципов взаимности», — говорится в комментарии Захаровой в связи с коммюнике G7.
Говоря о самом заявлении «группы семи», Захарова отметила, что оно пронизано русофобией и наполнено клеветой.