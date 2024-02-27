Захарова: Россия адекватно ответит на любые новые недружественные шаги Запада

Новые недружественные шаги стран Запада повлекут за собой адекватный ответ со стороны Москвы. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Дипломат подчеркнула, что ответственность за разрыв торговых, экономических, культурных и человеческих контактов с Россией лежит на нынешних лидерах стран Запада.

«На любые недружественные шаги нами будет дан адекватный ответ, исходя из принципов взаимности», — говорится в комментарии Захаровой в связи с коммюнике G7.

Говоря о самом заявлении «группы семи», Захарова отметила, что оно пронизано русофобией и наполнено клеветой.