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Захарова: заявление G7 пронизано русофобией и наполнено клеветой

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Заявление «группы семи» о России пронизано русофобией и наполнено клеветой. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

По её словам, коммюнике G7 стало очередным примером западной политики нападок на Россию и подтвердило, что «Большая семёрка» превратилась в очередной инструмент «гегемонистских устремлений» администрации США.

«Решительно отвергаем все содержащиеся в тексте ничем не обоснованные и незаконные требования к России», — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Ранее сообщалось, что страны G7 пригрозили санкциями государствам и компаниям, которые оказывают поддержку России.

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