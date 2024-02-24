Страны G7 пригрозили санкциями странам и компаниям за поддержку России

По итогам саммита страны G7 в совместном коммюнике пригрозили странам и компаниям, оказывающим поддержку России в украинском конфликте, ограничительными мерами.

«Мы продолжим принимать меры в отношении субъектов из третьих стран, материально поддерживающих войну, которую ведёт Россия, и вводить дополнительные меры против юридических лиц в третьих странах в случае необходимости», — говорится в документе.

Лидеры G7 также призвали воздержаться от поддержки российского ВПК и осудили действия КНДР и Ирана, так как полагают, что эти страны поставляют России оружие.

Кроме того, по итогам онлайн-саммита было принято решение продолжить ужесточать ценовой потолок на российскую нефть и предпринимать усилия для ограничения доходов Москвы от продажи энергоресурсов.