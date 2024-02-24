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Страны G7 намерены ужесточать ценовой потолок на российскую нефть

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Страны G7 по итогам онлайн-саммита приняли решение продолжить ужесточать ценовой потолок на российскую нефть и договорились предпринимать усилия для ограничения доходов Москвы от продажи энергоресурсов.
Страны G7 намерены ужесточать ценовой потолок на российскую нефть
  • Gettyimages.ru
  • © Tetra Images - Dan Bannister

«Мы продолжим принимать меры по ужесточению режима соблюдения и контроля предельных цен на нефть... предпринимать шаги по ограничению будущих доходов России от энергетики», — говорится в тексте коммюнике.

Ранее президент России Владимир Путин продлил до 30 июня 2024 года действие специальных мер в экономике, которые были введены на фоне установления Западом потолка цен на российскую нефть.

Глава государства запретил поставки нефти и нефтепродуктов из России тем, кто прописывает в контрактах предельную цену на российские энергоресурсы.

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