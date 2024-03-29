Премьер Польши Туск считает, что Европа проживает предвоенную эпоху

Польский премьер-министр Дональд Туск считает, что Европа, «как бы удручающе это ни звучало», должна привыкнуть к тому, что она живёт в предвоенную эпоху.

Такую оценку ситуации Туск дал в интервью испанской газете El País.

«Самое тревожное сейчас то, что возможен буквально любой сценарий. Такой ситуации мы не переживали с 1945 года. Я знаю, это звучит удручающе, особенно для людей молодого поколения, но нам нужно морально привыкнуть к новой эпохе. Мы живём в предвоенную эпоху. Я не преувеличиваю, с каждым днём это всё очевиднее», — утверждает премьер-министр.

По мнению политика, у стран Европы со временем будет всё больше и больше обязательств в отношении Украины, потому что конфликт рискует затянуться.