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Премьер Польши Туск считает, что Европа проживает предвоенную эпоху

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Польский премьер-министр Дональд Туск считает, что Европа, «как бы удручающе это ни звучало», должна привыкнуть к тому, что она живёт в предвоенную эпоху.
Премьер Польши Туск считает, что Европа проживает предвоенную эпоху
  • AP
  • © Petr David Josek

Такую оценку ситуации Туск дал в интервью испанской газете El País.

«Самое тревожное сейчас то, что возможен буквально любой сценарий. Такой ситуации мы не переживали с 1945 года. Я знаю, это звучит удручающе, особенно для людей молодого поколения, но нам нужно морально привыкнуть к новой эпохе. Мы живём в предвоенную эпоху. Я не преувеличиваю, с каждым днём это всё очевиднее», — утверждает премьер-министр.

По мнению политика, у стран Европы со временем будет всё больше и больше обязательств в отношении Украины, потому что конфликт рискует затянуться.

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