Премьер Польши Туск считает, что Европа проживает предвоенную эпоху
- AP
- © Petr David Josek
Такую оценку ситуации Туск дал в интервью испанской газете El País.
«Самое тревожное сейчас то, что возможен буквально любой сценарий. Такой ситуации мы не переживали с 1945 года. Я знаю, это звучит удручающе, особенно для людей молодого поколения, но нам нужно морально привыкнуть к новой эпохе. Мы живём в предвоенную эпоху. Я не преувеличиваю, с каждым днём это всё очевиднее», — утверждает премьер-министр.
По мнению политика, у стран Европы со временем будет всё больше и больше обязательств в отношении Украины, потому что конфликт рискует затянуться.