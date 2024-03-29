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Туск: у Европы будет всё больше новых обязательств перед Украиной

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У стран Европы со временем будет всё больше и больше обязательств в отношении Украины, потому что конфликт рискует затянуться, предупредил премьер-министр Польши Дональд Туск в интервью испанской газете El País.
Туск: у Европы будет всё больше новых обязательств перед Украиной
  • AP
  • © Ebrahim Noroozi

«Нашими главными задачами должны быть защита Украины от российского вторжения и сохранение страны как независимого и целостного государства... О конфликте на Украине, возможно, придётся думать в долгосрочной перспективе. Это означает, что у европейских стран будет всё больше и больше новых обязательств», — сказал Туск.

По его словам, несмотря на то, что у Польши и Украины «очень сложная общая история», поляки «это знают и это не обсуждается».

Как отмечал лидер оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла, у Германии нет никаких союзнических обязательств по отношению к Украине.

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