У стран Европы со временем будет всё больше и больше обязательств в отношении Украины, потому что конфликт рискует затянуться, предупредил премьер-министр Польши Дональд Туск в интервью испанской газете El País.

«Нашими главными задачами должны быть защита Украины от российского вторжения и сохранение страны как независимого и целостного государства... О конфликте на Украине, возможно, придётся думать в долгосрочной перспективе. Это означает, что у европейских стран будет всё больше и больше новых обязательств», — сказал Туск.

По его словам, несмотря на то, что у Польши и Украины «очень сложная общая история», поляки «это знают и это не обсуждается».

Как отмечал лидер оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла, у Германии нет никаких союзнических обязательств по отношению к Украине.