Туск: у Европы будет всё больше новых обязательств перед Украиной
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«Нашими главными задачами должны быть защита Украины от российского вторжения и сохранение страны как независимого и целостного государства... О конфликте на Украине, возможно, придётся думать в долгосрочной перспективе. Это означает, что у европейских стран будет всё больше и больше новых обязательств», — сказал Туск.
По его словам, несмотря на то, что у Польши и Украины «очень сложная общая история», поляки «это знают и это не обсуждается».
Как отмечал лидер оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла, у Германии нет никаких союзнических обязательств по отношению к Украине.