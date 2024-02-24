Глава АдГ Крупалла: у ФРГ нет союзнических обязательств по отношению к Украине

Лидер оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла заявил, что у Германии нет никаких союзнических обязательств по отношению к Украине.

Об этом он заявил в интервью телерадиокомпании SWR.

«Украина не является ни членом НАТО, ни членом ЕС. Поэтому у Германии нет никаких союзнических обязательств», — подчеркнул Крупалла.

Политик также высказал мнение, что поставки вооружения не помогут украинской армии одержать победу в конфликте с Россией.

Ранее итальянский министр иностранных дел, вице-премьер Антонио Таяни заявил, что будущее соглашение Италии и Украины по безопасности не содержит гарантий военной и политической поддержки.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назвал пустыми соглашения Запада и Украины о безопасности.