Односторонние шаги: как США пытаются расширить границы континентального шельфа в обход международного права

Москва не признаёт расширение Вашингтоном внешних границ континентального шельфа, говорится в заявлении МИД России. В ведомстве подчеркнули, что такие односторонние шаги США не соответствуют установленным международным правилам и процедурам. Соединённые Штаты объявили об установлении новых границ своего континентального шельфа в декабре прошлого года. При этом Вашингтон не подавал соответствующую заявку в Комиссию по границам континентального шельфа, как это делают в аналогичных случаях другие страны, в том числе Россия. По словам аналитиков, этим решением США в очередной раз продемонстрировали пренебрежение международным правом.

Россия не признаёт объявленное США в одностороннем порядке изменение внешних границ континентального шельфа. Об этом заявили в МИД РФ.

Как отметили в ведомстве, мнение российской стороны прозвучало на сессии совета Международного органа по морскому дну (МОМД), проходящей с 18 по 29 марта в столице Ямайки Кингстоне.

«В ходе сессии российская делегация заявила о непризнании объявленных США в декабре 2023 года в одностороннем порядке внешних границ континентального шельфа за пределами 200 морских миль от исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря, в семи районах Мирового океана», — говорится в заявлении МИД РФ.

Как отметили в ведомстве, «США односторонними действиями пытаются сократить площадь находящегося в ведении органа (МОМД. — RT), то есть всего мирового сообщества, пространства морского дна и приобрести дополнительные участки шельфа для собственного пользования (около 1 млн кв. км)».

Вашингтон

Gettyimages.ru

© J. David Ake

В МИД РФ подчеркнули, что односторонние шаги США не соответствуют установленным международным правом правилам и процедурам.

«Российская делегация раскритиковала избирательный подход США к использованию норм международного права с акцентом на свои права и полное игнорирование обязательств, отвела очередные попытки Вашингтона использовать нормы конвенции 1982 года исключительно в угоду собственным интересам», — указано на сайте министерства.

В МИД также напомнили, что ранее Москва направила американской стороне соответствующий демарш по двусторонней линии.

Заявка на ресурсы

Напомним, 19 декабря 2023 года США объявили об установлении новых внешних границ своего континентального шельфа. По мнению Вашингтона, теперь шельф страны начинается за пределами 200 морских миль (370,4 км) от побережья США в Арктике, Атлантике, Беринговом море, Тихом океане, двух участков Мексиканского залива и у Марианских островов.

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Как сообщает агентство Bloomberg, в Госдепартаменте США заявили, что расширение границ шельфа «обусловлено географией, а не ресурсами».

Издание констатирует, что пока неизвестно, какие ресурсы могут быть освоены в этой зоне и есть ли они там вообще. Вместе с тем, напоминает Bloomberg, «данные претензии озвучиваются на фоне стремления Вашингтона расширить доступ к так называемым важнейшим минералам, необходимым для таких отраслей, как производство аккумуляторов для электротранспорта и проекты в области возобновляемой энергетики».

«Эти отрасли администрация Байдена признала ключевыми приоритетами в сфере национальной безопасности», — пишет агентство.

Как отмечает постпред России при МОМД Сергей Петрович, США, объявляя о претензиях на расширение границ, не обратились в Комиссию по границам континентального шельфа (CLCS).

По словам Петровича, абсолютное большинство стран, когда устанавливают границы континентального шельфа за пределами 200 морских миль, обращаются за рекомендациями к этой организации.

Флаг ООН

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© Nicolas Economou/NurPhoto

«Подобные односторонние действия (США. — RT) противоречат Конвенции ООН по морскому праву 1982 года и представляют угрозу для целостности режима как самой конвенции, так и района, объявленного «общим наследием человечества», — подчеркнул дипломат.

В США объясняют отказ обращаться в CLCS тем, что Вашингтон не ратифицировал Конвенцию ООН по морскому праву (UNCLOS). CLCS, в свою очередь, была создана для имплементации положений этой конвенции в вопросе об установлении внешних границ континентального шельфа за пределами 200 морских миль.

В своём материале Bloomberg приводит мнение директора Полярного института Центра Вильсона Ребекки Пинкус, которая считает, что односторонние действия США могут вызвать негативную реакцию других стран. Она также полагает, что такое решение Вашингтона снижает вероятность того, что США когда-либо ратифицируют конвенцию, поскольку главной причиной для присоединения к этому документу для Штатов было обращение в CLCS с целью расширения границ.

Проигнорировали союзников

По мнению вице-спикера Совета Федерации Константина Косачёва, международное сообщество имеет право не признавать самовольно объявленные США новые границы, поскольку Вашингтон действует без какой-либо международно-правовой основы.

«Парадоксально, но в качестве юридического основания на расширение шельфа Госдеп ссылается именно на конвенцию 1982 года, которую называет «обычным международным правом». Другими словами, когда американцам невыгодно, они не подчиняются её нормам, а когда выгодно — применяют в качестве обычного международного права», — написал он в своём Telegram-канале.

Косачёв отмечает, что «усиление притязаний на континентальный шельф в Северном Ледовитом океане является общей тенденцией в морской политике арктических стран».

«Такая опция действительно предусмотрена в международном праве, если государство докажет, что имеет место подводное продолжение материковой части за пределами 200 миль от исходных линий. Разница лишь в том, что американцы сделали это с международно-правовой точки зрения, что называется, в грязную», — считает сенатор.

Политик добавил, что «на этот раз американцы превзошли самих себя, проигнорировав интересы даже своих союзников в Арктике».

«Теперь США имеют территориальный спор с Канадой и Японией по поводу делимитации шельфа», — сказал Косачёв.

Российский танкер MT Renda в Беринговом море

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© U.S. Coast Guard

Он также напомнил, что другие страны, в том числе Россия, Канада и Дания, «годами ожидают рассмотрения своих претензий на арктический шельф Комиссией ООН по границам континентального шельфа».

Действительно, Россия ещё в 2001 году подала общую заявку на признание континентального шельфа российской территорией — она касалась как Охотского моря, так и Арктической части. В 2004 году было принято решение эти заявки разделить. Через десять лет по результатам проведённых Россией обширных и дорогостоящих исследований Комиссия ООН удовлетворила заявку Москвы на включение в состав её континентального шельфа анклава площадью 52 тыс. кв. км, находящегося в срединной части Охотского моря.

По другой заявке члены комиссии предложили России представить дополнительную информацию, и в 2016 году российская делегация подала обновлённую документацию по Арктике.

«Последний раз Россия получила от комиссии положительные рекомендации на увеличение своего шельфа в Арктике в феврале 2023 года. Эта работа продолжается и сейчас», — заключил Константин Косачёв.

«Произвольно менять границы»

По словам аналитиков, претензии США на расширение границ шельфа в обход CLCS являются очередным примером одностороннего подхода Вашингтона к решению международных вопросов.

«Это односторонние действия, они никакого отношения не имеют к международному праву. Такое поведение свойственно США. Они либо уничтожают международные институты и договорённости, которые их не устраивают, либо просто не соблюдают их. Это подстраивание Вашингтоном мирового порядка под себя продолжается уже не первое десятилетие», — отметил в разговоре с RT директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин.

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Аналогичного мнения придерживается и гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.

«США используют принцип «Наглость — второе счастье». Они полностью игнорируют международное право и комиссию, они устанавливают в одностороннем порядке границы, что, конечно, является нарушением», — заявил специалист в беседе с RT.

Политолог полагает, что США не подписывают Конвенцию ООН по морскому праву, потому что она помешала бы им произвольно менять границы.

«Если США ратифицировали бы эту конвенцию, то пришлось бы следовать международному праву. Нынешним курсом они следуют долгое время, полагая, что такой подход даёт им возможность произвольно менять границы», — говорит Алексей Мухин.

При этом Россия придерживается совершенно иного подхода в этом вопросе, подчеркнул политолог.