Косачёв: мир имеет право не признать новые границы США на континентальном шельфе

Вице-спикер Совфеда Константин Косачёв сообщил, что претензии Соединённых Штатов на расширение континентального шельфа в Арктике лишены международно-правовой основы.

Об этом он сообщил в Telegram.

По словам Косачёва, Вашингтон до сих пор не ратифицировал Конвенцию ООН по морскому праву, поэтому США можно назвать изгоем среди всех морских держав.

Претензии на континентальный шельф должна рассматривать комиссия ООН, уточнил он.

США, как отметил Косачёв, действуют без какой-либо международно-правовой основы, поэтому международное сообщество имеет право не признавать новые границы.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что в Госдепартаменте США сообщили об увеличении претензий страны на континентальный шельф, территория которого в два раза превышает площадь Калифорнии.

В Госдепе заявили, что определённые США границы их континентального шельфа не создают территориальных споров с Россией.

Глава комитета Госдумы по Арктике Николай Харитонов отметил, что решение США расширить границы в Арктике, принятое в одностороннем порядке, недопустимо и может привести к усилению напряжённости.