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Bloomberg: США расширили континентальный шельф в зоне стратегического значения

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В Госдепартаменте США сообщили об увеличении претензий страны на континентальный шельф, территория которого в два раза превышает площадь Калифорнии.
Bloomberg: США расширили континентальный шельф в зоне стратегического значения
  • Gettyimages.ru
  • © imageBROKER/Reinhard Pantke

Об этом информирует Bloomberg.

«Континентальный шельф — это продолжение сухопутной территории страны под водой», — сказано в материале.

Также уточняется, что, как и другие государства, США вправе в соответствии с международным правом оберегать ресурсы и жизненно важные места обитания и управлять ими.

Кроме того, в материале сказано, что Соединённые Штаты стремятся расширить доступ к важнейшим минералам, необходимым для производства аккумуляторов электромобилей и проектов возобновляемой энергетики.

В марте агентство Bloomberg со ссылкой на два источника сообщало, что американская администрация приняла решение санкционировать разработку нефти на северо-западе Аляски.

14 марта норвежская нефтегазовая компания Equinor обнаружила новое месторождение углеводородов на континентальном шельфе в Северном море.

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