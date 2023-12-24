Госдеп: расширение шельфа в Арктике не нарушает границ России
- РИА Новости
В ведомстве отметили, что расширенный континентальный шельф США частично пересекается с зонами расширенного континентального шельфа Канады, Багамских островов и Японии.
«Внешние пределы расширенного континентального шельфа нигде не заходят к западу от согласованной границы Российской Федерации», сообщили в Госдепе.
Ранее агентство Bloomberg писало, что в Госдепартаменте США сообщили об увеличении претензий страны на континентальный шельф, территория которого в два раза превышает площадь Калифорнии.