Госдеп: расширение шельфа в Арктике не нарушает границ России

Определённые США границы их континентального шельфа не создают территориальных споров с Россией, сообщили в Госдепе.

В ведомстве отметили, что расширенный континентальный шельф США частично пересекается с зонами расширенного континентального шельфа Канады, Багамских островов и Японии.

«Внешние пределы расширенного континентального шельфа нигде не заходят к западу от согласованной границы Российской Федерации», сообщили в Госдепе.

Ранее агентство Bloomberg писало, что в Госдепартаменте США сообщили об увеличении претензий страны на континентальный шельф, территория которого в два раза превышает площадь Калифорнии.