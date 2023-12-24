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Госдеп: расширение шельфа в Арктике не нарушает границ России

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Определённые США границы их континентального шельфа не создают территориальных споров с Россией, сообщили в Госдепе.
Госдеп: расширение шельфа в Арктике не нарушает границ России
  • РИА Новости

В ведомстве отметили, что расширенный континентальный шельф США частично пересекается с зонами расширенного континентального шельфа Канады, Багамских островов и Японии.

«Внешние пределы расширенного континентального шельфа нигде не заходят к западу от согласованной границы Российской Федерации», сообщили в Госдепе.

Ранее агентство Bloomberg писало, что в Госдепартаменте США сообщили об увеличении претензий страны на континентальный шельф, территория которого в два раза превышает площадь Калифорнии.

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