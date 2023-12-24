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В Госдуме заявили о недопустимости расширения границ США в Арктике

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Решение США расширить границы в Арктике, принятое в одностороннем порядке, недопустимо и может привести к усилению напряжённости. Об этом заявил глава комитета Госдумы по Арктике Николай Харитонов.
В Госдуме заявили о недопустимости расширения границ США в Арктике
  • РИА Новости

Комментируя РИА Новости расширение границ США в регионе, парламентарий отметил, что в первую очередь необходимо доказать геологическую принадлежность этих территорий США, как в своё время это сделала Россия.

«Тогда под воду спускался научный аппарат, проводились исследования недр. Была собрана большая доказательная база. И наша заявка на шельф рассматривалась подкомиссией ООН», — отметил он, добавив, что США не ратифицировали конвенцию по морскому праву.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов заявил, что заявление НАТО о готовности к конфликту с Россией в Арктике — попытка обосновать присутствие альянса в регионе.

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