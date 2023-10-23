МИД: заявление НАТО по Арктике — попытка обосновать её присутствие в регионе
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Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов.
Как передаёт ТАСС, по его словам, заявление Бауэра не базируется на основе серьёзного, фундаментального анализа позиции России в арктическом регионе и является очевидной попыткой обосновать необходимость присутствия там альянса.
Ранее Бауэр заявил, что способности России «действовать в Арктике», а также её прогрессирующие отношения с Китаем повышают риски для НАТО в арктическом регионе.