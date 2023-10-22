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Адмирал Бауэр: НАТО должно быть готово к конфликту в Арктике из-за России и КНР

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Способности России «действовать в Арктике», а также её прогрессирующие отношения с Китаем повышают риски для НАТО в арктическом регионе, считает глава военного комитета альянса Роб Бауэр.
Адмирал Бауэр: НАТО должно быть готово к конфликту в Арктике из-за России и КНР
  • AP
  • © Virginia Mayo

Об этом он сказал агентству Bloomberg.

Бауэр, в частности, обеспокоен судоходством Китая по российскому Северному морскому пути. По его оценкам, коммерческие и научные интересы КНР могут привести к китайскому военному присутствию в Арктике.

«Мы знаем, что на борту этих судов есть военные учёные», — утверждает он. Бауэр не привёл деталей на этот счёт, однако добавил, что китайская сторона «не говорила, что не будет присутствовать там в военном отношении».

Натовский военачальник отметил и «российскую угрозу» в Артике. Он привёл в пример инвестиции России в «арктические авиабазы и другую инфраструктуру».

НАТО должно быть готово к возможному конфликту в регионе, уверен Бауэр. Вместе с этим этот регион вряд ли станет горячей точкой в ближайшее время, подчеркнул он.

В июле WSJ писала, что США решили расширить своё присутствие в Арктике в связи с данными о том, что в последние месяцы российские бомбардировщики усилили патрулирование региона, а Китай делится с Россией спутниковой информацией.

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