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Россия не признала изменение внешних границ континентального шельфа США

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Россия заявила о непризнании объявленных американской стороной в одностороннем порядке внешних границ континентального шельфа за пределами 200 морских миль от исходных линий.
Россия не признала изменение внешних границ континентального шельфа США
  • РИА Новости

В МИД России указали, что таким образом Вашингтон пытается сократить площадь находящегося в ведении мирового сообщества морского пространства и приобрести дополнительные участки шельфа — около 1 млн кв. м — для своих нужд.

«Односторонние шаги США не соответствуют установленным международным правом правилам и процедурам. Российская делегация раскритиковала избирательный подход США к использованию норм международного права», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в Госдуме заявили о недопустимости расширения границ США в Арктике.

Позже вице-спикер Совфеда Константин Косачёв сообщил, что претензии Соединённых Штатов на расширение континентального шельфа в Арктике лишены международно-правовой основы.

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