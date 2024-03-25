Россия не признала изменение внешних границ континентального шельфа США

Россия заявила о непризнании объявленных американской стороной в одностороннем порядке внешних границ континентального шельфа за пределами 200 морских миль от исходных линий.

В МИД России указали, что таким образом Вашингтон пытается сократить площадь находящегося в ведении мирового сообщества морского пространства и приобрести дополнительные участки шельфа — около 1 млн кв. м — для своих нужд.

«Односторонние шаги США не соответствуют установленным международным правом правилам и процедурам. Российская делегация раскритиковала избирательный подход США к использованию норм международного права», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в Госдуме заявили о недопустимости расширения границ США в Арктике.

Позже вице-спикер Совфеда Константин Косачёв сообщил, что претензии Соединённых Штатов на расширение континентального шельфа в Арктике лишены международно-правовой основы.