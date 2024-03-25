Россия не признала изменение внешних границ континентального шельфа США
- РИА Новости
В МИД России указали, что таким образом Вашингтон пытается сократить площадь находящегося в ведении мирового сообщества морского пространства и приобрести дополнительные участки шельфа — около 1 млн кв. м — для своих нужд.
«Односторонние шаги США не соответствуют установленным международным правом правилам и процедурам. Российская делегация раскритиковала избирательный подход США к использованию норм международного права», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее в Госдуме заявили о недопустимости расширения границ США в Арктике.
Позже вице-спикер Совфеда Константин Косачёв сообщил, что претензии Соединённых Штатов на расширение континентального шельфа в Арктике лишены международно-правовой основы.