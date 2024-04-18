«Установить конкретные цели»: в конгрессе США предложили обязать Белый дом представить стратегию по Украине

Представленный в палате представителей законопроект о выделении дополнительных средств в связи с ситуацией на Украине обязывает администрацию США подготовить стратегию поддержки Киева. В документе отмечается, что такой план действий должен устанавливать конкретные и достижимые цели, а также содержать критерии для оценки прогресса в их реализации. Законопроект предусматривает выделение $61 млрд, часть которых пойдёт на закупку вооружений и финансирование Киева, а часть — на восполнение военных запасов США и операции Пентагона в регионе. По словам аналитиков, до последнего момента политика Вашингтона на Украине была хаотичной и малоэффективной и возможное принятие упомянутой стратегии вряд ли изменит ситуацию.

Законопроект палаты представителей об экстренном выделении дополнительных средств в связи с ситуацией на Украине обязывает Белый дом подготовить стратегию поддержки Киева, рассчитанную на несколько лет. В документе отмечается, что этот план должен быть представлен конгрессу главами Госдепартамента и Пентагона в течение 45 дней после принятия законопроекта.

«Такая стратегия будет многолетней, будет устанавливать конкретные и достижимые цели, определять и приоритизировать интересы национальной безопасности Соединённых Штатов, а также содержать показатели, которые могут быть использованы для определения прогресса в достижении таких целей», — говорится в документе.

Кроме того, стратегия должна «включать в себя в разбивке по финансовым годам прогноз ресурсов, которые потребуются США для достижения таких целей, в том числе для помощи в приближении победы Украины... наиболее благоприятным для интересов и целей Соединённых Штатов образом, а также описание последствий для национальной безопасности США, которыми чревато невыполнение таких целей».

Ранее республиканцы неоднократно критиковали администрацию США за отсутствие внятной стратегии в отношении украинского конфликта. Об этом, в частности, говорил конгрессмен Байрон Дональдс, кандидатура которого осенью прошлого года рассматривалась на пост спикера палаты представителей.

Помимо этого, в проекте закона предусмотрен пункт об обязательстве администрации президента США по передаче Киеву дальнобойных ракет ATACMS.

«В ближайшие практически возможные сроки после вступления в силу этого закона президент должен передать армейские тактические ракетные комплексы большой дальности (ATACMS. — RT) правительству Украины», — сказано в документе.

Ракета ATACMS

Legion-Media

© U.S. Army / Avalon

В то же время в законопроекте содержится оговорка, которая позволяет главе государства воздержаться от передачи ATACMS, если такой шаг может навредить безопасности Соединённых Штатов.

«Излюбленная колониальная политика США»

Связанные с Украиной расходы, согласно документу, должны составить около $61 млрд. В частности, порядка $13,8 млрд пойдёт непосредственно на закупку и доставку вооружений для Киева и обучение солдат ВСУ, ещё $13,4 млрд планируется направить на восполнение военных запасов США, ранее переданных Украине. $9,5 млрд экономической помощи будет выделено режиму Зеленского в виде «прощаемых кредитов». Остальные средства пойдут на операции Пентагона в регионе (разведка, оборудование, зарплата), а также на «президентские ассигнования... для передачи Украине оборонной продукции».

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Как констатировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, любая новая помощь ВСУ со стороны США будет провоцировать Киев на продолжение боевых действий.

«При любых режимах оказания этой помощи де-факто речь идёт о провоцировании Украины на дальнейшие боевые действия до последнего украинца с обеспечиванием гарантированной прибыли для США», — заявил представитель Кремля.

По его словам, различные форматы американской поддержки Киева прежде всего «обеспечивают ситуацию, когда очень значимая часть выделяемых средств остаётся в ВПК США, а потом выплачивается в виде налогов американскому государству».

«Украина теперь мало того что должна за это воевать, обеспечивая прибыль американцам, она должна воевать до последнего украинца. Ещё её и обкладывают долгами. Излюбленная колониальная политика США», — заключил Песков.

«Демократы уговорили»

Стоит отметить, что законопроект о выделении дополнительных ассигнований в связи с ситуацией на Украине, как и аналогичные документы о поддержке Израиля и союзников США в Индо-Тихоокеанском регионе, не предусматривает изменений в миграционной политике Белого дома, на чём настаивали республиканцы.

Как пояснил в эфире CNN спикер палаты представителей Майк Джонсон, из-за позиции демократов конгрессу в любом случае не удалось бы принять меры по защите южной границы США, поскольку Республиканская партия имеет в палате представителей слишком незначительный перевес. При этом он подчеркнул важность продолжения поддержки Украины из-за якобы наличия угрозы для Европы со стороны РФ.

Напомним, ранее республиканцы отказывались рассматривать законопроект о помощи Украине в отрыве от решения проблем с нелегальной миграцией в США. Как отмечал Джонсон, «любой так называемый дополнительный законопроект о национальной безопасности должен исходить из того, что национальная безопасность начинается с наших собственных границ».

Майк Джонсон

AP

© J. Scott Applewhite

Нынешнее же решение Джонсона вынести на голосование отдельные законопроекты о помощи Украине, Израилю и союзникам США в Азии без решения вопроса о границе свидетельствует о том, что спикер отступился от своих позиций, говорят эксперты. Однако такая смена курса не устраивает наиболее радикально настроенных республиканцев.

В частности, политику Джонсона резко осуждает член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин. В марте этого года именно она подготовила проект резолюции об отстранении спикера от должности.

По мнению эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, смягчение позиции Джонсона могло стать результатом закулисных договорённостей с Демпартией. Но, несмотря на это, его отстранение от должности вряд ли произойдёт, полагает аналитик.

«Демократы уговорили Джонсона проголосовать за помощь Украине. При этом, скорее всего, спикера не снимут до выборов президента, так как у республиканцев нет для этого голосов, а демократы не станут голосовать за его отставку — Джонсон их сейчас вполне устраивает», — сказал политолог в комментарии RT.

Решённый вопрос

По мнению Владимира Брутера, пункт законопроекта о разработке стратегии по Украине свидетельствует о том, что чёткого плана у Вашингтона в отношении этого конфликта до сих пор не было. Вместе с тем аналитик уверен, что будущая стратегия не изменит эту ситуацию.

«Стратегии не было и не будет. Это будет фейковый документ. Вероятно, в него войдут какие-то элементы по сдерживанию России, возможности контрнаступления ВСУ в обозримом или необозримом будущем. Такой документ не имеет абсолютно никакого смысла, никакой ценности», — считает политолог.

Палата представителей

AP

© J. Scott Applewhite

Несколько иной точки зрения придерживается кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман.

«У США действительно не было стратегии. Помощь Киеву оказывалась хаотично. Поэтому у республиканцев были вопросы по поводу неэффективности этой помощи, поскольку миллиарды выделялись, а результата не было. При утверждении стратегии США придётся чётко ответить на вопрос: «Какую цель они преследуют на Украине?» Потому что сейчас из Белого дома звучат противоречивые заявления. То Вашингтон утверждает, что его задача — не дать Украине проиграть, то грозится нанести России стратегическое поражение», — сказал аналитик в разговоре с RT.

От того, на какой цели они остановятся, будет зависеть финансирование украинского проекта, полагает Фельдман.

«Как только будет определена стратегическая цель Вашингтона на Украине, представители конгресса поймут, какие средства нужно выделять для достижения этой цели, какие сроки устанавливать для освоения выделенных из карманов американских налогоплательщиков миллиардов. Это позволит достичь абсолютной ясности относительно главного вопроса: чего США хотят от Киева. Пентагон и Госдеп должны чётко ответить, чего же Байден ищет в полях Украины», — пояснил эксперт.

Напомним, голосование по законопроекту о помощи Украине намечено на 20 апреля, и, как полагает Владимир Брутер, документ, скорее всего, будет одобрен.

«Может быть, там будут какие-то процедурные вопросы и голосование перенесут на следующую неделю. Но законопроект примут, все деньги будут выделены, вопрос уже решён», — подчеркнул аналитик.

Павел Фельдман также считает, что в той или иной форме законопроект о выделении дополнительных средств будет принят, однако аналитик не исключил, что обсуждение документа в палате представителей может затянуться.

«Очевидно, что в какой-то форме законопроект об оказании финансовой и военной помощи Украине будет принят. Другой вопрос, когда это произойдёт и что будет концептуальным ядром этого нового закона. На сегодняшний момент палата представителей находится на стадии раннего обсуждения. Процесс согласования будет очень сложным, длительным. Помощь, скорее всего, будет выделена, но не исключено, что для режима Зеленского эта помощь будет запоздалой», — резюмировал аналитик.