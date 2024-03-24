Имиджевая угроза: почему в конгрессе США подали ходатайство об отстранении от должности спикера нижней палаты

Член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин подала ходатайство об отстранении от должности спикера нижней палаты однопартийца Майка Джонсона. По её словам, пришло время выбрать нового спикера, поскольку Джонсон показал, что не может «противостоять демократам». Грин подчеркнула, что американскому народу пора обзавестись руководителями в конгрессе, которые будут бороться за его ценности и остановят «финансирование повестки левого толка» и подвергла критике решение Джонсона вынести на голосование компромиссный законопроект по финансированию правительства, о котором он договорился с демократами и президентом Джо Байденом. По мнению экспертов, продвигая свою инициативу об отставке спикера, Грин хочет застопорить утверждение помощи Украине в конгрессе.

Представитель Республиканской партии в конгрессе США Марджори Тейлор Грин внесла на рассмотрение палаты представителей проект резолюции об отстранении от должности спикера нижней палаты однопартийца Майка Джонсона.

«Спикер Джонсон нарушил наши правила и вынудил нас поддержать законопроект о финансировании таких направлений, как открытость границ, аборты и насаждение нашим детям трансгендерной идеологии. Избиратели-республиканцы заслуживают лидера, который будет противостоять давлению (демократов. — RT), а не прогибаться под (лидера демократического большинства в сенате США. — RT) Чака Шумера. Пришло время выбрать нового спикера палаты представителей», — написала Грин на своей странице в соцсети X.

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Законодатель подвергла критике решение спикера вынести на голосование законопроект по финансированию правительства, который был подготовлен на основе договорённостей, ранее заключённых лидерами обеих палат конгресса Чаком Шумером и Майком Джонсоном с президентом США Джо Байденом. Речь идёт о документе, предусматривающем продление выделения средств на работу основной части федеральных ведомств до конца 2024 финансового года (заканчивается в США 30 сентября) в размере около $1,2 трлн.

По словам Грин, нынешний спикер показал, что «не способен противостоять демократам».

«Я подала ходатайство о его отставке, так как американскому народу пора обзавестись руководителями в конгрессе, которые будут бороться за его ценности и остановят финансирование повестки левого толка», — пояснила Грин.

По её словам, приоритетом в принятом нижней палатой законопроекте о государственном финансировании должна была стать безопасность американских границ, «а не все до одного требования демократов». «Палате представителей нужно руководство, которое ставит Америку на первое место!», — считает Грин.

Она также выступила против того, что законопроект предусматривает выделение Украине помощи в размере $300 млн.

«Я говорю это с первого дня: финансирование войны на Украине — это моя красная линия. Мы должны призывать к миру, а не раздувать пламя Третьей мировой войны», — заявила конгрессвумен.

Заседание нижней палаты конгресса

globallookpress.com

© CNP / AdMedia

Не согласна Грин и с тем, что документ предполагает программу, предусматривающую выдачу 12 тысяч специальных иммиграционных виз для афганцев. По её словам, «Белый дом в восторге» от принятого законопроекта, но «как всё это поможет Соединённым Штатам?», — недоумевает законодатель.

Вслед за палатой представителей законопроект по финансированию правительства, которому Майк Джонсон дал зелёный свет, ожидаемо поддержал и сенат США, в котором большинство принадлежит однопартийцам Байдена.

Джонсон и его предшественник

Напомним, с момента вступления Майка Джонсона в должность спикера нижней палаты не прошло и полугода. После смещения с этого поста Кевина Маккарти, в конце октября 2023 года за кандидатуру Джонсона проголосовало большинство республиканцев.

Тогда отставку Маккарти в США назвали исторической, поскольку это было первое в истории Штатов отстранение от должности спикера палаты представителей. С инициативой о смещении Маккарти выступил конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц, который обвинил спикера в заключении компромисса с демократами, позволившего принять 45-дневный бюджет во избежание шатдауна. Гетц также вменил в вину Маккарти то, что он якобы согласовал с президентом Джо Байденом «секретную сделку» о финансировании Украины. После этого агентство Associated Press заявило, что смещение Маккарти с поста осложнило процесс выделения помощи Украине со стороны США, поскольку работа палаты представителей была парализована до избрания нового спикера.

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Когда Джонсон вступил в должность, он пообещал работать с демократами палаты представителей по ряду вопросов, включая госрасходы, но его первые дни на посту привели к очередным разногласиям в конгрессе, сообщала газета The Washington Post. По словам журналистов, первые шаги Джонсона свидетельствовали о том, что «путь к согласию между представителями обеих партий окажется трудным».

Одним из наиболее спорных вопросов, по которому в конгрессе до сих пор не пришли к компромиссу, — это выделение помощи Украине. Джонсон с самого начала заявил, что республиканцы в палате представителей будут рассматривать вопросы финансирования Киева только вместе с вопросом обеспечения безопасности американских границ. По его мнению, США не должны заботиться о других государствах, если не могут защитить свои собственные границы. Такой позиции Джонсон придерживался и в дальнейшем.

Так, в феврале после встречи с Джо Байденом он подчеркнул, что Соединённым Штатам необходимо сначала решить собственные проблемы перед тем, как выделять новую помощь Украине. По его словам, поддержка Киева не должна быть первостепенной на повестке законодателей, поскольку сначала конгрессу нужно уладить ситуацию на южной границе США, где усугубился миграционный кризис.

Позднее, 14 марта, Джонсон заявил, что в первую очередь конгресс должен принять бюджет федерального правительства на 2024 финансовый год, а уже потом обсуждать запрос на новые средства для военных поставок на Украину.

Однако 19 марта Белый дом сообщил, что спикер принял участие во встрече лидеров конгресса с президентом США Джо Байденом, в результате которой стороны пришли к консенсусу по вопросу дальнейшего финансирования администрации. После этого Джонсон выдвинул соответствующую инициативу на голосование в нижней палате, чем вызвал неодобрение большей части своих однопартийцев.

«По пути Маккарти»

Как отмечает политолог-американист Малек Дудаков, выдвигая инициативу по отставке Майка Джонсона, законодательница Тейлор Грин хочет ещё больше застопорить утверждение помощи Украине в конгрессе, и этот процесс может затянуться «на неопределённое время».

«Грин представляет правое крыло республиканцев, которые были недовольны принятым сейчас в конгрессе бюджетным компромиссом. Как мы видим, Джонсон утвердил новый бюджет, за который проголосовало больше демократов, чем республиканцев, многие из которых были недовольны тем, что не удалось как-то серьёзно сократить госрасходы на фоне бюджетного и долгового кризиса в США. И теперь Грин будет использовать свою инициативу по отстранению Джонсона как дамоклов меч над спикером, а также шантажировать его этим, требуя не выдвигать на голосование законопроект с запросом на поддержку Украины», — пояснил Дудаков в комментарии RT.

Спикер нижней палаты республиканец Майк Джонсон

AP

По его словам, Майк Джонсон понимает, что, если он будет способствовать демократам в принятии конгрессом законопроекта, включающего помощь Украине, то его «могут снять с должности спикера».

«Учитывая такие обстоятельства, Джонсон будет затягивать всю эту историю с украинскими траншами, он явно принимать их быстро не намерен. Потому что идти по пути Маккарти он точно не хочет», — считает Дудаков.

При этом, если Джонсону не удастся сохранить баланс, и он будет отстранён от должности, конгресс погрузится «в мощный аппаратный кризис».

«И в этой ситуации никакие транши для Украины точно законодатели не одобрят, поскольку вплоть до президентских выборов в ноябре кандидатуру нового спикера могут не утвердить. Это будет мощный политический кризис в Вашингтоне», — подчеркнул Дудаков.

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В свою очередь, как пояснил в беседе с RT главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев, Джонсон был вынужден пойти на соглашение с демократами по бюджету, поскольку речь шла об имидже обеих партий, которые долгое время не могли урегулировать проблемы вокруг утверждения бюджета.

«В обществе росла разочарованность этой ситуацией, в глазах американских избирателей обе партии выступали как малоэффективные и неспособные решить возникшие сложности. Тем более, если бы произошёл бюджетный кризис, это ударило бы по американской экономике, спровоцировав рецессионные явления. И если бы Джонсон не выдвинул на голосование законопроект, демократы обвинили бы в этом республиканцев. В данном случае он поставил интересы американской государственности выше партийных», — считает Васильев.

При этом действия Тейлор Грин, которая выступила с инициативой об отставке Джонсона, нужно расценивать как её «последнее предупреждение».

«Нужно понимать, что голосование за снятие его кандидатуры возможно только через две недели, когда члены конгресса выйдут из отпуска. И то Джонсон сделает всё возможное, чтобы это голосование не состоялось. Но в любом случае все эти обстоятельства выступают как дополнительный фактор, который делает перспективу выделения помощи Украине, по крайней мере в размере около $60 млрд, практически нулевой», — заключил эксперт.