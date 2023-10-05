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AP: смещение Маккарти с поста сделало выделение помощи Киеву более сложным

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Смещение Кевина Маккарти с поста спикера палаты представителей Соединённых Штатов сделало путь к выделению помощи Киеву более трудным. Об этом сообщает Associated Press.
AP: смещение Маккарти с поста сделало выделение помощи Киеву более сложным
  • Gettyimages.ru
  • © Alex Wong

Как отмечается в материале, против поддержки украинской стороне всё активнее выступают фракции республиканцев в обеих палатах конгресса.

При этом уточняется, что особенно сложное положение в палате представителей, так как у неё пока нет лидера.

Как сообщает агентство, одним из претендентов на пост спикера является председатель комитета по судебным делам Джим Джордан, представляющий в палате штат Огайо. Он не раз выступал против спонсирования Киева.

По словам Джордана, самый насущный вопрос, который заботит граждан США, — не Украина, а ситуация на границе и преступность на улицах.

Перевод статьи подготовило Ино ТВ.

Ранее журналистка Вероника Мелкозерова в материале для издания Politico заявила, что украинские официальные лица в частных беседах беспокоятся по поводу будущего американской помощи Украине из-за отставки Маккарти.

3 октября палата представителей США проголосовала за отстранение спикера Кевина Маккарти.

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