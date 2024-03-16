«Крайне незаконно»: как американские законодатели планируют выделить помощь Киеву за счёт замороженных активов России

В конгрессе США продвигают идею об использовании замороженных активов России для выплаты Киевом ленд-лиза. Глава комитета палаты представителей конгресса США по внешней политике Майкл Маккол, представивший инициативу, уверен, что она «будет очень популярной идеей». Как пишут американские СМИ, по этому вопросу с Макколом уже «тесно сотрудничает» спикер палаты представителей Майк Джонсон. Аналитики считают, что такой вариант плана помощи Украине выглядит компромиссным на фоне трудностей в парламенте относительно дальнейшего финансирования нужд киевского режима. При этом эксперты указывают, что данная инициатива крайне незаконна, поскольку в конечном итоге предполагает конфискацию российских активов в пользу США.

В конгрессе США продвигают законопроект об использовании активов России для выплаты Киевом ленд-лиза. Глава комитета палаты представителей по внешней политике Майкл Маккол, представивший инициативу, считает, что это «будет очень популярной идеей».

«Обсуждали с (сенатором-республиканцем. — RT) Линдси Грэмом программу кредитования для прямой государственной помощи (Украине. — RT). Думаю, такая идея получила бы широкую поддержку», — сообщил Маккол телеканалу CNN.

Маккол предложил действовать, оформив помощь как кредит, а также через законопроект «О восстановлении экономического процветания и возможностей для украинцев» (Rebuilding Economic Prosperity and Opportunity for Ukrainians Act, REPO).

Согласно этому документу, американский президент должен потребовать от финансовых учреждений США уведомлять Минфин страны о любых российских суверенных активах, находящихся в таких организациях. Законопроектом также предусмотрена возможность направлять активы, конфискованные у российского ЦБ, на восстановление Украины, предоставление ей гуманитарной помощи, а также на «другие цели».

«Президент может конфисковать любые такие активы, подпадающие под юрисдикцию США. Конфискованные средства и доходы от ликвидированного имущества должны быть внесены в фонд поддержки Украины, созданный в соответствии с данным законопроектом», — говорится в документе.

Инициатива также предписывает главе Белого дома стремиться совместно с иностранными партнёрами к созданию международного механизма по предоставлению компенсации Киеву за счёт использования российских суверенных активов, конфискованных союзниками США, и фонда поддержки Украины.

Чтобы найти способ разработать пакет помощи украинским властям, который мог бы включать конфискацию российских активов и передачу их Киеву, с Макколом уже «тесно сотрудничает» спикер палаты представителей Майк Джонсон, сообщает CNN.

«Усилия Маккола и Джонсона всегда были направлены на то, чтобы внести законопроект на рассмотрение к концу марта — началу апреля», — информировал телеканал.

Со своей стороны, Маккол выразил уверенность, что Джонсон вскоре представит такой законопроект на обсуждение.

«Я считаю, он это сделает», — ответил Маккол на соответствующий вопрос.

Заседание нижней палаты конгресса США

globallookpress.com

© Rod Lamkey

По данным CNN, республиканцы в палате представителей подготовили вариант плана помощи Украине в виде займов, или ленд-лиза, а не безвозмездной помощи, как было до сих пор. Данную идею поддерживает целый ряд представителей этой политсилы. Несколько высокопоставленных сенаторов-республиканцев сообщили CNN, что готовы направить поддержку Украине в виде какого-либо кредита, а не прямой пакетной помощи.

«Меня это устраивает, — сказал старший республиканец в сенатском комитете по делам вооружённых сил от штата Миссисипи Роджер Уикер. — Думаю, мы поступим правильно и поддержим наших союзников. И сделаем это в наших национальных интересах, во многом — в интересах американских налогоплательщиков».

В свою очередь, сенатор-республиканец от штата Айова Джони Эрнст заявила, что палате представителей необходимо действовать.

«Мы будем упорно этого добиваться (предоставления помощи Украине через займы, или ленд-лиз. — RT)», — сказала Эрнст.

Как констатирует Bloomberg, конгрессмены-республиканцы активизируют работу над «собственным пакетом по Украине» и всё большую поддержку в партии получает идея изъятия российских активов «для оплаты военной помощи на миллиарды долларов».

Ранее Джонсон на выездной встрече республиканцев в Западной Вирджинии заявил журналистам, что пакет, составленный палатой представителей, «может выглядеть не совсем так, как сенатский законопроект о дополнительных ассигнованиях» и что конгрессмены-республиканцы «в настоящий момент прорабатывают все возможные варианты».

Кредитная история

Напомним, 13 февраля американский сенат одобрил законопроект, включающий выделение помощи Украине в размере $60,1 млрд, и лидер республиканского меньшинства в верхней палате конгресса Митч Макконнелл в интервью газете Politico призвал Майка Джонсона представить этот документ на голосование в палате представителей.

Однако на следующий день Джонсон объявил, что никому не удастся заставить нижнюю палату вслед за сенатом принять законопроект, включающий помощь Украине. Спикер напомнил, что большинство республиканцев выступают против принятия такого документа, поскольку он не нацелен на охрану границы США.

Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон

© Shawn Thew/Pool via AP

Как 9 марта сообщил телеканал NBC News, представители Республиканской партии в конгрессе разрабатывают альтернативный пакет помощи Киеву, часть которой может быть предоставлена в форме кредита.

Позднее в эфире NBC News американский сенатор Грэм призвал прекратить безвозмездную помощь киевскому режиму и вместо этого оказывать поддержку лишь в виде займов. По его словам, идея, которая состоит в том, чтобы «отдавать и не получать назад, должна быть снята с повестки». Грэм также заявил, что Соединённым Штатам нужно думать об американских гражданах, а не о союзниках, учитывая госдолг страны размером около $34 трлн.

«Пытается найти баланс»

Как считает политолог-американист Малек Дудаков, сейчас Джонсон и его сторонники в Республиканской партии пытаются найти хоть какой-то вариант, который одновременно устроил бы лоббистов выделения помощи Украине и не вызвал возмущения со стороны республиканского электората, который уже устал от поддержки Киева.

«Сторонники республиканцев в большинстве своём выступают за решение в первую очередь внутриамериканских проблем, включая усугубляющийся миграционный кризис. Сейчас представители Республиканской партии в нижней палате рассматривают сразу несколько вариантов. Первый — это выдавать займы Украине, то есть не просто давать деньги, а с требованием, чтобы она их вернула. Например, система «ленд-лиз». Вариант второй — это те же самые займы, но уже под залог российских активов. Де-факто их никто не будет передавать, но помощь выделят под их залог. И если в дальнейшем Украина средства не вернёт, США смогут эти активы конфисковать в свою пользу», — пояснил Дудаков в разговоре с RT.

Впрочем, он считает такую схему «крайне незаконной». Дудаков усомнился в том, что законопроект, предполагающий использование замороженных российских активов, удастся провести через палату представителей.

«Слушания по всем этим вопросам стартуют в конце марта или начале апреля. Денег в новом законопроекте республиканцев, который они сейчас составляют, скорее всего, будет гораздо меньше, чем то, что запрашивает Белый дом, — порядка $60 млрд. И я допускаю, что история с выделением средств на нужды Украины может затянуться», — говорит аналитик.

Как отметил, в свою очередь, политолог-американист Дмитрий Дробницкий в комментарии RT, к вопросу о выделении помощи Украине в нижней палате Джонсон и его сторонники смогут подойти только в апреле. С его точки зрения, идея инициировать отдельный законопроект по поддержке Киева возникла неслучайно.

«Спикер палаты представителей действительно поддерживает идею предоставления киевскому режиму займов или кредитов. Предполагается, что такого рода финансирование на возвратной основе может включать предложение Маккола об использовании российских замороженных активов в пользу Украины. Де-факто это будет означать их конфискацию, но отложенную по времени. Однако это не просто незаконно, это грабёж», — говорит аналитик.

Американская военная помощь для Украины

© AP Photo/Alex Brandon

Впрочем, Майк Джонсон допускает даже такой вариант, поскольку в рядах республиканцев растёт число противников любой помощи Киеву, уверен Дробницкий.

«Спикер пытается найти баланс. С одной стороны, ястребам он таким образом старается продемонстрировать, что изо всех сил пытается оказать хоть какую-то помощь Украине. Но в то же время среди тех республиканцев, которые не хотят больше помогать коррупционному киевскому режиму безвозмездно, Джонсон продвигает идею о том, что никакой бесплатной раздачи благ для Украины больше не будет», — резюмировал эксперт.