«Слабая популистская речь»: о чём говорил Байден в обращении к конгрессу США

Президент США Джо Байден выступил с ежегодным обращением к конгрессу. Существенное внимание в своей речи он уделил украинскому кризису и антироссийской повестке. Байден пообещал, что продолжит поддерживать киевский режим и «не преклонится» перед российским лидером Владимиром Путиным. Ко всему прочему, 46-й глава Белого дома активно критиковал своего политического соперника и предшественника на президентском посту Дональда Трампа. Аналитики, в свою очередь, сочли речь американского президента довольно слабой, поскольку, несмотря на громкие заявления, он постепенно теряет авторитет среди истеблишмента Соединённых Штатов.

Президент США Джо Байден выступил с ежегодным обращением к конгрессу, уделив особое внимание ситуации на Украине, а также антироссийской повестке.

В частности, глава Белого дома заявил, что Вашингтон не откажется от поддержки Киева, однако американские военные принимать участие в конфликте не будут.

«Если кто-либо из присутствующих думает, что на Украине Путин остановится, уверяю вас — не остановится. Но его может остановить Украина, если мы поддержим её и предоставим необходимые ей для собственной защиты вооружения. Большего она и не просит. Она не просит отправлять солдат США. В войне на Украине не сражаются американские военные, и я твёрдо намерен сохранять такое положение дел», — сказал Байден.

Отметим, что президент Соединённых Штатов несколько раз упомянул в своём обращении Владимира Путина, а также призвал конгресс представить себе на подпись законопроект о помощи Украине.

«Мой сигнал президенту Путину прост. Мы не уйдём. Мы не преклонимся. Я не преклонюсь», — сказал Байден.

При этом политик в своём выступлении говорил о России и вне контекста украинского кризиса, сказав среди прочего, что лекарства в Москве гораздо дешевле, чем в США.

На речь 46-го главы Белого дома отреагировали в Москве.

«Это какой-то мезозойский постмодерн. Байден обратился к Путину и сказал, что не уйдёт. А в конце выступления добавил: «Если бы я был умным, я бы ушёл прямо сейчас». То есть не уходит Байден, по его же словам, потому что он не умный. Также он сказал, что за дешёвыми лекарствами надо ехать в Москву. Как говорится, кто о чём. Видимо, нашему консульскому департаменту придётся добавить в список «Целей для поездок в Россию» графу «За лекарствами по совету Байдена», — написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале.

Атака на «предшественника»

Значительную часть своего выступления Байден посвятил критике Республиканской партии и персонально Дональда Трампа. При этом действующий президент воздерживался от того, чтобы называть Трампа по имени, именуя его «мой предшественник».

Байден утверждал, что в роли «предшественника» бизнесмен потакал России, пытался скрыть правду о событиях 6 января 2021 года (когда сторонники Трампа штурмовали Капитолий), а также сокращал программы соцобеспечения США и намеревался на федеральном уровне запретить аборты.

Выступление Джо Байдена в конгрессе США

AP

© Andrew Harnik

В то же время Байден говорил об успехах своей администрации и поддерживающей её Демократической партии.

При этом, как отмечает телеканал CNN, Джо Байден сделал ряд заявлений, которые требовали контекста: так, он указал, что его администрации удалось сократить дефицит финансов в федеральном бюджете, однако это произошло в основном из-за того, что чрезвычайные расходы на борьбу с пандемией во время пребывания Трампа на посту завершились в установленные сроки.

Байден также записал себе в заслуги установление минимального корпоративного налога в 15%, что не позволит крупным компаниям избегать налогообложения. Однако CNN счёл это преувеличением. Журналисты подчеркнули, что президент сослался на альтернативный расчёт экономистов из собственной администрации, как будто это реальная ставка федерального налога, уплачиваемого миллиардерами в Америке.

Речь Байдена получила смешанные реакции. Так, республиканцы в конгрессе пытались несколько раз прервать выступление президента протестующими выкриками, особенно когда он обвинил в нынешнем миграционном кризисе Трампа и его сторонников в парламенте, а не свою администрацию.

Журналист Такер Карлсон в своей передаче на платформе X назвал речь Байдена мрачной, а самого президента — демагогом. Заявления президента США о том, что Украина якобы сможет «остановить» Россию, являются «бредом сумасшедшего», подчеркнул Карлсон.

В свою очередь, сенатор Тед Круз в эфире Fox News отметил, что «Байден был зол, ожесточён, весь вечер кричал».

«Он источал радикализм и впадал в крайности», — заявил политик.

Прокомментировал ежегодное обращение Байдена к конгрессу и Дональд Трамп.

«Он был зол, психически неуравновешен, искажал множество фактов практически по каждой затронутой им теме. Но он продержался до конца. Он ещё дышит, и его не пришлось выволакивать оттуда в смирительной рубашке. В остальном же, я считаю, он справился из рук вон плохо», — констатировал политик.

Экс-президент отметил, что Джо Байден так много времени уделил ему, так как знает, что вскоре они вновь станут соперниками в рамках грядущей президентской кампании.

«Всё потому, что в соцопросах я опережаю его на 14 пунктов. Это его сильно разозлило, что также является симптомом определённого рода расстройства — старческого слабоумия. С ним в его возрасте такого происходить не должно — относительно его весьма успешных сверстников он ещё молод», — заметил Дональд Трамп.

Популизм для избирателей

Аналитики, со своей стороны, склонны характеризовать выступление Байдена как довольно слабое.

«Это была довольно слабая популистская речь, которая выполняла роль предвыборной агитки для избирателей, симпатизирующих демократам. Эти слова не подкрепляются реальными действиями и возможностями Байдена, поэтому звучат довольно комично. Он уже утратил контроль над палатой представителей. Его законодательные инициативы не могут пройти согласование в парламенте, но при этом он грозит России, утверждая, что не прогнётся. На данный момент, честно говоря, это всё выглядит неубедительно», — подчеркнул в разговоре с RT кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман.

То, что Байден в своей речи уделил заметное внимание Трампу, говорит о том, что демократы всерьёз опасаются своего главного политического оппонента, считает Фельдман.

Джо Байден в конгрессе США

AP

© J. Scott Applewhite

«Он использует технологию, которую политологи называют отстройкой, то есть он пытается дистанцироваться от негативного имиджа своего конкурента, поливая его грязью, подвергая всяческой критике и желая на этом фоне представить себя в идеальном образе героя для всей американской нации. Собственно, до конца процедуры праймериз уже стало понятно, что в финале президентской гонки мы увидим Байдена и Трампа. Вместо того чтобы выполнять свои функции на президентском посту, Байден увлёкся предвыборной гонкой. Он сосредоточился не на благополучии американцев, а на том, как бы повыгоднее выглядеть на фоне кандидатуры Трампа и заодно насолить своему конкуренту», — пояснил эксперт.

Он также указал, что в речи Байдена не содержалось никаких откровений и ожидать по её итогам каких-либо значимых событий не стоит.

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«Последствий у этого выступления не будет, потому что Байден — «хромая утка». Он не может влиять на законотворческий процесс. Палата представителей фактически подконтрольна республиканцам. И Байден в американском истеблишменте преимущественно воспринимается как уходящий президент. Когда государством руководит человек, находящийся в таком статусе, его политические заявления теряют свой вес. Поэтому Байден, стремившийся выставить себя сильным лидером американской нации, утверждавший, что он не преклонится, выглядел жалко. Ведь эти тезисы не опираются ни на сокрушительную силу, ни на большие политические возможности», — рассуждает Фельдман.

Со своей стороны, сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин полагает, что антироссийские заявления Байдена свидетельствуют о том, что при нынешней администрации вряд ли стоит ожидать отказа США от поддержки Украины.

«Для Байдена это экзистенциальный вопрос. Он полагает, что если Вашингтон проиграет на Украине, то проиграет везде. Рухнет мировой либеральный порядок. Поэтому для Байдена, администрация которого потратила уже колоссальное количество денег, остановиться сейчас означает получить имиджевый ущерб», — говорит эксперт.

При этом он предположил, что вскоре будет определена цена компромисса, на который Белый дом пойдёт с республиканцами, чтобы обеспечить продолжение финансирования Украины.

«Во внешней и внутренней политике по итогам этого послания изменений не будет. Компромисс между администрацией Байдена и республиканцами до конца года будет найден — деньги они выделят. Потому что текущий украинский кризис — это уникальная историческая возможность для американцев оказывать давление на Россию», — заключил Блохин.