Байден во время речи к конгрессу пригласил в Москву за дешёвыми лекарствами
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«У меня будут проблемы из-за этих слов, но, если кто-нибудь из вас сядет со мной на борт президентского самолёта и полетит в Торонто, Берлин, Москву. Извините, даже в Москве, вероятно (лекарства дешевле. — RT)», — сказал он.
Также глава государства уточнил, что стоимость лекарств в других странах будет примерно на 40% меньше, чем в США.
Ранее американский журналист Такер Карлсон назвал выступление Байдена перед конгрессом самым мрачным и неамериканским.