Байден во время речи к конгрессу пригласил в Москву за дешёвыми лекарствами

Американский президент Джо Байден в ходе ежегодного обращения к конгрессу заявил о высоких ценах на лекарства в США и пригласил слушающих слетать в другие страны, в том числе в столицу России, чтобы купить медикаменты дешевле.

«У меня будут проблемы из-за этих слов, но, если кто-нибудь из вас сядет со мной на борт президентского самолёта и полетит в Торонто, Берлин, Москву. Извините, даже в Москве, вероятно (лекарства дешевле. — RT)», — сказал он.

Также глава государства уточнил, что стоимость лекарств в других странах будет примерно на 40% меньше, чем в США.

Ранее американский журналист Такер Карлсон назвал выступление Байдена перед конгрессом самым мрачным и неамериканским.