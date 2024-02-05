Клубок противоречий: почему в конгрессе США выступили против нового законопроекта о выделении Украине более $60 млрд

Республиканцы в конгрессе США не будут голосовать за представленный законопроект о допфинансировании, в рамках которого предлагается выделить на помощь Украине более $60 млрд. На этот счёт однозначно высказались лидер большинства в палате представителей Стив Скалис и спикер палаты Майк Джонсон. Их не устраивают предложенные сенатом меры по борьбе с нелегальной миграцией, которые также фигурируют в этом документе. Эксперты отмечают, что республиканцы хотят больших уступок от администрации Джо Байдена по ужесточению миграционной политики в обмен на разморозку военной помощи Киеву.

Палата представителей конгресса США не будет голосовать за представленный сенатом законопроект о выделении дополнительного финансирования на оказание помощи Украине и Израилю, а также на ужесточение контроля над американо-мексиканской границей. Об этом заявил лидер республиканского большинства в нижней палате конгресса Стив Скалис.

Он мотивировал это тем, что предложенные сенатом меры по стабилизации миграционного кризиса в США неприемлемы для республиканцев.

«Скажу прямо: сенатский законопроект о границе не дойдёт до голосования в палате представителей. Агитирующие за эту «сделку» умалчивают о том, что согласно ей планируется принимать 5 тыс. нелегальных иммигрантов в день и автоматически выдавать получателям убежища разрешение на работу. Это же магнит, который сделает приток нелегальных иммигрантов ещё сильнее», — написал Скалис в социальной сети X.

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Схожую позицию по поводу законопроекта, объединяющего помощь Киеву, Израилю и охрану границ США, выразил и спикер палаты представителей республиканец Майк Джонсон.

«Этот законопроект ещё хуже, чем мы ожидали. Он и близко не положит конец той катастрофе на границе, что создал (действующий. — RT) президент. Как заявил главный переговорщик со стороны демократов, по условиям данной законодательной инициативы «граница никогда не закроется». Если этот законопроект дойдёт до палаты представителей, его ждёт заведомый провал», — сказал спикер палаты.

Опрошенные RT эксперты отмечают, что республиканцы в палате представителей не намерены соглашаться с предложениями администрации Джо Байдена и сената об увязке помощи Украине, Израилю и ситуации с миграционным кризисом в США.

«Их позиция не изменилась с октября 2023 года. Республиканские лидеры палаты представителей конгресса изначально заявляли, что включение запроса Белого дома о выделении помощи Украине в законопроект о дополнительных расходах абсолютно неприемлемо и что большинство в палате будет против», — напомнил руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк.

Он подчеркнул, что, по мнению республиканцев, в таком виде законопроект о расходах неправильно расставляет приоритеты в политике США.

«Они требуют решить проблему безопасности южной границы Соединённых Штатов, через которую идёт поток нелегальных мигрантов, а федеральное правительство и администрация Байдена не может, а точнее не хочет, что-либо по этому поводу предпринимать. Белый дом хочет преодолеть сопротивление республиканцев по выделению помощи Киеву, привязав его к важному для них вопросу с миграционным кризисом», — пояснил Батюк.

«Критически важная работа»

Американский сенат 4 февраля представил законопроект о чрезвычайных расходах на сумму $118,2 млрд, который предполагает выделение военной и финансовой помощи Украине и Израилю, а также средств на усиление охраны американо-мексиканской границы и борьбу с нелегальной иммиграцией.

Из общей суммы в $118,2 млрд предлагается выделить $60,1 млрд на помощь Украине, $14,1 млрд Израилю и $20,2 млрд на укрепление южной границы США. Кроме того, $4,8 млрд планируется выделить на деятельность в Индо-Тихоокеанском регионе и ещё $10 млрд — на гуманитарные проекты, в том числе в Газе, на Западном берегу реки Иордан и на Украине.

Спикер палаты представителей Майк Джонсон

AP

© Mark Schiefelbein

После обнародования законопроекта Белый дом распространил заявление от имени Джо Байдена, в котором американский лидер призывал парламентариев одобрить документ.

«Это (соглашение. — RT) позволяет Соединённым Штатам продолжать нашу критически важную работу, действуя сообща с нашими партнёрами по всему миру, отстаивать свободу Украины... Как я уже говорил, если мы не отобьём у Путина аппетит к власти и контролю на Украине, он одной лишь ей не ограничится и Америке придётся нести более высокие издержки», — приводит слова президента пресс-служба Белого дома.

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Напомним, что администрация Байдена с осени 2023 года безуспешно пытается провести через конгресс законопроект о выделении более чем $60 млрд на помощь Украине. Эта инициатива, равно как и предложение выделить более $14 млрд Израилю, встретила сопротивление в палате представителей, контролируемой республиканцами.

Конгрессмены в ответ на увязку помощи Украине с остальными дополнительными бюджетными расходами потребовали от администрации Байдена и демократов ужесточить миграционную политику и выделить больше средств на укрепление южной границы Соединённых Штатов.

В конце декабря 2023 года Вашингтон выделил Украине последний на данный момент пакет помощи на $250 млн. 11 января координатор Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби сообщил, что США прекратили поставку оружия и военной техники Украине в связи с исчерпанием средств от конгресса на эти цели.

Позднее, 31 января, Кирби заявил, что У США отсутствуют альтернативы военной поддержки киевского режима без одобрения конгрессом законопроекта о расходах, в который включён запрос администрации Байдена на финансовую помощь для Украины. Он добавил, что Белый дом нуждается именно в запрашиваемой сумме ($60,1 млрд), поскольку она была сформирована специально под нужды Киева.

Усиление давления

Комментируя ситуацию, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман отметил, что до новых президентских выборов в США в ноябре 2024 года вопрос одобрения помощи Украине, Израилю и выделения средств на борьбу с миграционным кризисом может так и не разрешиться.

Заседание конгресса США

AP

© J. Scott Applewhite

«Внутренняя политика США сейчас представляет собой клубок противоречий, который не удастся распутать вплоть до президентских выборов. Зарубежные союзники США невольно оказались разменными монетами в игре между Байденом и Трампом. Республиканцы понимают, что Белый дом нуждается в их голосах для одобрения военной и финансовой помощи Украине. Однако взамен они требуют согласия на выделение средств для борьбы с мигрантами, прекрасно осознавая, что подобное решение полностью противоречит идеологии и ценностям Демпартии США», — пояснил политолог в разговоре с RT.

Республиканцы в конгрессе поймали администрацию Байдена в ловушку, полагает Павел Фельдман.

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«В дальнейшем они будут только усиливать давление, чувствуя слабость противника. Так что вопрос о выделении помощи Киеву может повиснуть в воздухе на несколько месяцев, а тем временем ВСУ уже сейчас испытывают критическую нехватку боеприпасов. Если в конечном итоге демократы согласуют бюджет, включающий жёсткие меры по борьбе с нелегальными мигрантами, то потеряют часть своего электората, который в значительной мере состоит из латиноамериканцев. Это будет удар по электоральным позициям Байдена накануне президентских выборов», — подчеркнул эксперт.

Как считает сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, совсем без помощи украинскую сторону Вашингтон не оставит и сейчас между различными лагерями американского истеблишмента идёт закулисный торг по этому вопросу.

«Никаких договорённостей ещё нет: идут закулисные переговоры на уровне палаты представителей и в сенате. В Белом доме понимают суть противоречий и поэтому прикрепляют к этому законопроекту, кроме укрепления границы, ещё и Израиль — это священный союзник для республиканцев, которого оставить без помощи они не могут. Это такая хитрость», — пояснил собеседник RT.

Однако конгрессмены дали понять, что такие ухищрения они не приемлют, добавил Блохин.