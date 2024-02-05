Клубок противоречий: почему в конгрессе США выступили против нового законопроекта о выделении Украине более $60 млрд
Республиканцы в конгрессе отвергли законопроект о помощи Киеву
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Палата представителей конгресса США не будет голосовать за представленный сенатом законопроект о выделении дополнительного финансирования на оказание помощи Украине и Израилю, а также на ужесточение контроля над американо-мексиканской границей. Об этом заявил лидер республиканского большинства в нижней палате конгресса Стив Скалис.
Он мотивировал это тем, что предложенные сенатом меры по стабилизации миграционного кризиса в США неприемлемы для республиканцев.
«Скажу прямо: сенатский законопроект о границе не дойдёт до голосования в палате представителей. Агитирующие за эту «сделку» умалчивают о том, что согласно ей планируется принимать 5 тыс. нелегальных иммигрантов в день и автоматически выдавать получателям убежища разрешение на работу. Это же магнит, который сделает приток нелегальных иммигрантов ещё сильнее», — написал Скалис в социальной сети X.
Схожую позицию по поводу законопроекта, объединяющего помощь Киеву, Израилю и охрану границ США, выразил и спикер палаты представителей республиканец Майк Джонсон.
«Этот законопроект ещё хуже, чем мы ожидали. Он и близко не положит конец той катастрофе на границе, что создал (действующий. — RT) президент. Как заявил главный переговорщик со стороны демократов, по условиям данной законодательной инициативы «граница никогда не закроется». Если этот законопроект дойдёт до палаты представителей, его ждёт заведомый провал», — сказал спикер палаты.
Опрошенные RT эксперты отмечают, что республиканцы в палате представителей не намерены соглашаться с предложениями администрации Джо Байдена и сената об увязке помощи Украине, Израилю и ситуации с миграционным кризисом в США.
«Их позиция не изменилась с октября 2023 года. Республиканские лидеры палаты представителей конгресса изначально заявляли, что включение запроса Белого дома о выделении помощи Украине в законопроект о дополнительных расходах абсолютно неприемлемо и что большинство в палате будет против», — напомнил руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк.
Он подчеркнул, что, по мнению республиканцев, в таком виде законопроект о расходах неправильно расставляет приоритеты в политике США.
«Они требуют решить проблему безопасности южной границы Соединённых Штатов, через которую идёт поток нелегальных мигрантов, а федеральное правительство и администрация Байдена не может, а точнее не хочет, что-либо по этому поводу предпринимать. Белый дом хочет преодолеть сопротивление республиканцев по выделению помощи Киеву, привязав его к важному для них вопросу с миграционным кризисом», — пояснил Батюк.
«Критически важная работа»
Американский сенат 4 февраля представил законопроект о чрезвычайных расходах на сумму $118,2 млрд, который предполагает выделение военной и финансовой помощи Украине и Израилю, а также средств на усиление охраны американо-мексиканской границы и борьбу с нелегальной иммиграцией.
Из общей суммы в $118,2 млрд предлагается выделить $60,1 млрд на помощь Украине, $14,1 млрд Израилю и $20,2 млрд на укрепление южной границы США. Кроме того, $4,8 млрд планируется выделить на деятельность в Индо-Тихоокеанском регионе и ещё $10 млрд — на гуманитарные проекты, в том числе в Газе, на Западном берегу реки Иордан и на Украине.
- Спикер палаты представителей Майк Джонсон
- AP
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После обнародования законопроекта Белый дом распространил заявление от имени Джо Байдена, в котором американский лидер призывал парламентариев одобрить документ.
«Это (соглашение. — RT) позволяет Соединённым Штатам продолжать нашу критически важную работу, действуя сообща с нашими партнёрами по всему миру, отстаивать свободу Украины... Как я уже говорил, если мы не отобьём у Путина аппетит к власти и контролю на Украине, он одной лишь ей не ограничится и Америке придётся нести более высокие издержки», — приводит слова президента пресс-служба Белого дома.
Напомним, что администрация Байдена с осени 2023 года безуспешно пытается провести через конгресс законопроект о выделении более чем $60 млрд на помощь Украине. Эта инициатива, равно как и предложение выделить более $14 млрд Израилю, встретила сопротивление в палате представителей, контролируемой республиканцами.
Конгрессмены в ответ на увязку помощи Украине с остальными дополнительными бюджетными расходами потребовали от администрации Байдена и демократов ужесточить миграционную политику и выделить больше средств на укрепление южной границы Соединённых Штатов.
В конце декабря 2023 года Вашингтон выделил Украине последний на данный момент пакет помощи на $250 млн. 11 января координатор Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби сообщил, что США прекратили поставку оружия и военной техники Украине в связи с исчерпанием средств от конгресса на эти цели.
Позднее, 31 января, Кирби заявил, что У США отсутствуют альтернативы военной поддержки киевского режима без одобрения конгрессом законопроекта о расходах, в который включён запрос администрации Байдена на финансовую помощь для Украины. Он добавил, что Белый дом нуждается именно в запрашиваемой сумме ($60,1 млрд), поскольку она была сформирована специально под нужды Киева.
Усиление давления
Комментируя ситуацию, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман отметил, что до новых президентских выборов в США в ноябре 2024 года вопрос одобрения помощи Украине, Израилю и выделения средств на борьбу с миграционным кризисом может так и не разрешиться.
- Заседание конгресса США
- AP
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«Внутренняя политика США сейчас представляет собой клубок противоречий, который не удастся распутать вплоть до президентских выборов. Зарубежные союзники США невольно оказались разменными монетами в игре между Байденом и Трампом. Республиканцы понимают, что Белый дом нуждается в их голосах для одобрения военной и финансовой помощи Украине. Однако взамен они требуют согласия на выделение средств для борьбы с мигрантами, прекрасно осознавая, что подобное решение полностью противоречит идеологии и ценностям Демпартии США», — пояснил политолог в разговоре с RT.
Республиканцы в конгрессе поймали администрацию Байдена в ловушку, полагает Павел Фельдман.
«В дальнейшем они будут только усиливать давление, чувствуя слабость противника. Так что вопрос о выделении помощи Киеву может повиснуть в воздухе на несколько месяцев, а тем временем ВСУ уже сейчас испытывают критическую нехватку боеприпасов. Если в конечном итоге демократы согласуют бюджет, включающий жёсткие меры по борьбе с нелегальными мигрантами, то потеряют часть своего электората, который в значительной мере состоит из латиноамериканцев. Это будет удар по электоральным позициям Байдена накануне президентских выборов», — подчеркнул эксперт.
Как считает сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, совсем без помощи украинскую сторону Вашингтон не оставит и сейчас между различными лагерями американского истеблишмента идёт закулисный торг по этому вопросу.
«Никаких договорённостей ещё нет: идут закулисные переговоры на уровне палаты представителей и в сенате. В Белом доме понимают суть противоречий и поэтому прикрепляют к этому законопроекту, кроме укрепления границы, ещё и Израиль — это священный союзник для республиканцев, которого оставить без помощи они не могут. Это такая хитрость», — пояснил собеседник RT.
Однако конгрессмены дали понять, что такие ухищрения они не приемлют, добавил Блохин.
«Пока что трудно однозначно сказать, чем закончится это противостояние. Но не стоит ожидать, что при администрации Байдена США просто так откажутся от поддержки Украины. Она, возможно, будет ограничена, сокращена, но вряд ли отменена полностью. Скорее всего, Вашингтон постарается на время переложить основные расходы по снабжению Киева на своих союзников в странах Европы», — заключил эксперт.
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