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США выделили последний в этом году пакет военной помощи Украине на $250 млн

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Соединённые Штаты выделяют Украине новый пакет военной помощи на $250 млн, сообщил американский госсекретарь Энтони Блинкен. Это последний пакет в этом году.

По словам Блинкена, новые поставки будут включать боеприпасы для средств противовоздушной обороны, РСЗО HIMARS и артиллерии.

Ранее американский госсекретарь, комментируя поставки оружия украинской армии, рассказал, что большая часть денег, выделяемых конгрессом для помощи Украине, тратится внутри США. Таким образом поддерживаются американский бизнес и обычные американские рабочие.

Глава административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг ранее также признала, что большая часть выделяемых на Украину денег достаётся американскому ВПК, который, ко всему прочему, предлагает новые рабочие места.

О том, как происходят поставки оружия, рассказывал помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан: администрация использует деньги, выделяемые конгрессом, для того чтобы пополнять собственные, американские резервы вооружений, когда оружие из них отправляется на Украину.

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