Захарова — о выступлении Байдена: это какой-то мезозойский постмодерн
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В Telegram она отметила, что Байден обратился к российскому лидеру Владимиру Путину и сообщил, что не уйдёт.
«А в конце выступления добавил: «Если бы я был умным, я бы ушёл прямо сейчас». То есть не уходит Байден, по его же словам, потому что он не умный», — написала Захарова.
Байден в ходе ежегодной речи в конгрессе обратился к Путину и заверил, что американцы «не отступят и не прогнутся» в восточноевропейском конфликте.