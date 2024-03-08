Захарова — о выступлении Байдена: это какой-то мезозойский постмодерн

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала выступление президента США Джо Байдена в конгрессе мезозойским постмодерном.

В Telegram она отметила, что Байден обратился к российскому лидеру Владимиру Путину и сообщил, что не уйдёт.

«А в конце выступления добавил: «Если бы я был умным, я бы ушёл прямо сейчас». То есть не уходит Байден, по его же словам, потому что он не умный», — написала Захарова.

Байден в ходе ежегодной речи в конгрессе обратился к Путину и заверил, что американцы «не отступят и не прогнутся» в восточноевропейском конфликте.