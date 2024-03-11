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Американский сенатор Грэм призвал прекратить безвозмездную помощь Киеву

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Американский сенатор Линдси Грэм в эфире телеканала NBC News призвал прекратить безвозмездную помощь Киеву, а вместо этого оказывать помощь лишь в виде займов.
Американский сенатор Грэм призвал прекратить безвозмездную помощь Киеву
  • AP

«Я думаю, что большинство американцев хотели бы помочь Украине. Но идея, которая состоит в том, чтобы отдавать и не получать назад, должна быть снята с повестки», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, ранее экс-президент США Дональд Трамп предлагал помогать киевским властям займами, «как это делали с Британией во время Второй мировой войны».

Грэм также заявил, что Соединённым Штатам нужно думать об американских гражданах, а не о союзниках, учитывая госдолг страны $34 трлн.

«У них, на Украине, тонны минералов», — добавил сенатор.

20 февраля сенатор Грэм был включён в перечень физлиц Росфинмониторинга, в отношении которых есть сведения о причастности к экстремизму и терроризму.

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