Американский сенатор Грэм призвал прекратить безвозмездную помощь Киеву
- AP
«Я думаю, что большинство американцев хотели бы помочь Украине. Но идея, которая состоит в том, чтобы отдавать и не получать назад, должна быть снята с повестки», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, ранее экс-президент США Дональд Трамп предлагал помогать киевским властям займами, «как это делали с Британией во время Второй мировой войны».
Грэм также заявил, что Соединённым Штатам нужно думать об американских гражданах, а не о союзниках, учитывая госдолг страны $34 трлн.
«У них, на Украине, тонны минералов», — добавил сенатор.
20 февраля сенатор Грэм был включён в перечень физлиц Росфинмониторинга, в отношении которых есть сведения о причастности к экстремизму и терроризму.