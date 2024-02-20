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Сенатор США Линдси Грэм включён Росфинмониторингом в перечень экстремистов

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Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм включён в перечень физлиц Росфинмониторигна, в отношении которых есть сведения о причастности к экстремизму и терроризму.
Сенатор США Линдси Грэм включён Росфинмониторингом в перечень экстремистов
  • Gettyimages.ru
  • © Kevin Dietsch

«Грэм Линдси Олин, 09.07.1955 г.р. , г. Централь штата Южная Каролина США», — говорится в базе данных ведомства.

В мае прошлого года председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после высказываний Линдси Грэма о гибели россиян. Это произошло после того, как офис Владимира Зеленского опубликовал видео с конгрессменом, на котором он говорит: «Русские умирают... Мы ещё никогда не тратили деньги так удачно».

В 2022 году посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что диппредставительство потребовало от США официально осудить высказывание сенатора Грэма, призвавшего к терроризму против российского лидера.

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