NBC: республиканцы в конгрессе работают над пакетом помощи Киеву в форме кредита
Об этом информирует NBC News.
«Экономическая помощь для поддержки общего функционирования правительства Украины и её долгосрочных мер по восстановлению стали бы предметом кредита», — передаёт телеканал.
Ранее в Responsible Statecraft отметили, что дополнительная финансовая поддержка США не предотвратит крах Украины.
Также американский президент Джо Байден заявил, что Украина может остановить Россию при поддержке США.