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NBC: республиканцы в конгрессе работают над пакетом помощи Киеву в форме кредита

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Конгрессмены-республиканцы в США разрабатывают альтернативный пакет помощи Киеву, часть которой может быть предоставлена в форме кредита.

Об этом информирует NBC News.

«Экономическая помощь для поддержки общего функционирования правительства Украины и её долгосрочных мер по восстановлению стали бы предметом кредита», — передаёт телеканал.

Ранее в Responsible Statecraft отметили, что дополнительная финансовая поддержка США не предотвратит крах Украины.

Также американский президент Джо Байден заявил, что Украина может остановить Россию при поддержке США.

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