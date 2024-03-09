NBC: республиканцы в конгрессе работают над пакетом помощи Киеву в форме кредита

Конгрессмены-республиканцы в США разрабатывают альтернативный пакет помощи Киеву, часть которой может быть предоставлена в форме кредита.

Об этом информирует NBC News.

«Экономическая помощь для поддержки общего функционирования правительства Украины и её долгосрочных мер по восстановлению стали бы предметом кредита», — передаёт телеканал.

Ранее в Responsible Statecraft отметили, что дополнительная финансовая поддержка США не предотвратит крах Украины.

Также американский президент Джо Байден заявил, что Украина может остановить Россию при поддержке США.