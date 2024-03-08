RS: дополнительная финансовая поддержка США не предотвратит крах Украины

Новый пакет помощи для Украины, который активно обсуждается в США, не поможет украинским войскам избежать краха. Об этом пишет аналитик Марк Эпископос в материале для Responsible Statecraft.

Он отметил, что отсутствие финансовой поддержки Вашингтона является не единственной проблемой для Киева. В ВСУ наблюдается дефицит личного состава, а Запад не может решить соответствующий вопрос.

«Её (Украины. — RT) крах впервые с начала российской спецоперации в 2022 году теперь вполне вероятен», — написал Эпископос.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что у ВСУ есть «план» по достижению побед на поле боя.