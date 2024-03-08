RT в Telegram
Подпишись

RS: дополнительная финансовая поддержка США не предотвратит крах Украины

Короткая ссылка
Новый пакет помощи для Украины, который активно обсуждается в США, не поможет украинским войскам избежать краха. Об этом пишет аналитик Марк Эпископос в материале для Responsible Statecraft.
RS: дополнительная финансовая поддержка США не предотвратит крах Украины
  • Gettyimages.ru
  • © Pineapple Studio

Он отметил, что отсутствие финансовой поддержки Вашингтона является не единственной проблемой для Киева. В ВСУ наблюдается дефицит личного состава, а Запад не может решить соответствующий вопрос.

«Её (Украины. — RT) крах впервые с начала российской спецоперации в 2022 году теперь вполне вероятен», — написал Эпископос.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что у ВСУ есть «план» по достижению побед на поле боя.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить