Госдеп США: у ВСУ есть «план» по достижению побед на поле боя

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что у украинской армии есть «план» по достижению побед на поле боя.

«Мы считаем, что у Украины есть план, который они могут реализовать, чтобы добиться побед на поле боя», — приводит ТАСС его слова.

У украинской армии есть «несколько сюрпризов», подчеркнул Миллер.

«Мы с нетерпением ждём результатов», — добавил дипломат.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что украинские вооружённые силы после краха контрнаступления за счёт резервов пытаются стабилизировать обстановку и не допустить развала фронта.