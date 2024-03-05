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Госдеп США: у ВСУ есть «план» по достижению побед на поле боя

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Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что у украинской армии есть «план» по достижению побед на поле боя.
Госдеп США: у ВСУ есть «план» по достижению побед на поле боя
  • AP

«Мы считаем, что у Украины есть план, который они могут реализовать, чтобы добиться побед на поле боя», — приводит ТАСС его слова.

У украинской армии есть «несколько сюрпризов», подчеркнул Миллер.

«Мы с нетерпением ждём результатов», — добавил дипломат.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что украинские вооружённые силы после краха контрнаступления за счёт резервов пытаются стабилизировать обстановку и не допустить развала фронта.

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