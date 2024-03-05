Госдеп США: у ВСУ есть «план» по достижению побед на поле боя
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«Мы считаем, что у Украины есть план, который они могут реализовать, чтобы добиться побед на поле боя», — приводит ТАСС его слова.
У украинской армии есть «несколько сюрпризов», подчеркнул Миллер.
«Мы с нетерпением ждём результатов», — добавил дипломат.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что украинские вооружённые силы после краха контрнаступления за счёт резервов пытаются стабилизировать обстановку и не допустить развала фронта.