Сенат США одобрил проект бюджета на $1,2 трлн для ряда федведомств

Сенат США вслед за палатой представителей поддержал законопроект, предусматривающий выделение около $1,2 трлн на продолжение работы ряда федеральных ведомств США до конца 2024 финансового года.

Об этом сообщает Associated Press. По итогам голосования за высказались 74 сенатора, против — 24 законодателя. В сентябре президент США Джо Байден заявил, что не знает, как предотвратить потенциальный шатдаун.