Сенат США одобрил проект бюджета на $1,2 трлн для ряда федведомств
Сенат США вслед за палатой представителей поддержал законопроект, предусматривающий выделение около $1,2 трлн на продолжение работы ряда федеральных ведомств США до конца 2024 финансового года.
Об этом сообщает Associated Press.
По итогам голосования за высказались 74 сенатора, против — 24 законодателя.
В сентябре президент США Джо Байден заявил, что не знает, как предотвратить потенциальный шатдаун.
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