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Сенат США одобрил проект бюджета на $1,2 трлн для ряда федведомств

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Сенат США вслед за палатой представителей поддержал законопроект, предусматривающий выделение около $1,2 трлн на продолжение работы ряда федеральных ведомств США до конца 2024 финансового года.

Об этом сообщает Associated Press.

По итогам голосования за высказались 74 сенатора, против — 24 законодателя.

В сентябре президент США Джо Байден заявил, что не знает, как предотвратить потенциальный шатдаун.

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