Байден заявил, что не знает, как предотвратить шатдаун в США

Президент США Джо Байден заявил, что не знает, как предотвратить потенциальную приостановку работы американского правительства, так называемый шатдаун.

«Если бы я знал это, я бы уже это сделал», — приводит РИА Новости ответ Байдена на вопрос журналистов, возможно ли сделать что-то, чтобы предотвратить шатдаун.

Ранее спикер палаты представителей США Кевин Маккарти призвал Байдена лично вмешаться в ситуацию с возможной приостановкой работы правительства Соединённых Штатов.

До этого американский лидер заявил, что если приостановка работы правительства США произойдёт, то это затронет всех граждан страны.