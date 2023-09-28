Байден заявил, что не знает, как предотвратить шатдаун в США
«Если бы я знал это, я бы уже это сделал», — приводит РИА Новости ответ Байдена на вопрос журналистов, возможно ли сделать что-то, чтобы предотвратить шатдаун.
Ранее спикер палаты представителей США Кевин Маккарти призвал Байдена лично вмешаться в ситуацию с возможной приостановкой работы правительства Соединённых Штатов.
До этого американский лидер заявил, что если приостановка работы правительства США произойдёт, то это затронет всех граждан страны.