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Байден: приостановка работы правительства США затронет всех американцев

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Если приостановка работы правительства США произойдёт, то это затронет всех граждан страны, заявил американский президент Джо Байден.
Байден: приостановка работы правительства США затронет всех американцев
  • AP
  • © Manuel Balce Ceneta

Он отметил, что уровень государственных расходов был согласован после длительных переговоров.

«Теперь же небольшая группа радикально настроенных республиканцев не хочет выполнять условия договорённости, и все в Америке будут вынуждены расплачиваться за это», — сказал Байден.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что в США растёт число конгрессменов, критикующих расходы на ВСУ.

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