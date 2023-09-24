Байден: приостановка работы правительства США затронет всех американцев

Если приостановка работы правительства США произойдёт, то это затронет всех граждан страны, заявил американский президент Джо Байден.

Он отметил, что уровень государственных расходов был согласован после длительных переговоров.

«Теперь же небольшая группа радикально настроенных республиканцев не хочет выполнять условия договорённости, и все в Америке будут вынуждены расплачиваться за это», — сказал Байден.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что в США растёт число конгрессменов, критикующих расходы на ВСУ.