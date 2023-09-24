Байден: приостановка работы правительства США затронет всех американцев
- AP
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Он отметил, что уровень государственных расходов был согласован после длительных переговоров.
«Теперь же небольшая группа радикально настроенных республиканцев не хочет выполнять условия договорённости, и все в Америке будут вынуждены расплачиваться за это», — сказал Байден.
Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что в США растёт число конгрессменов, критикующих расходы на ВСУ.