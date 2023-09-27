Маккарти призвал Байдена вмешаться в ситуацию с возможным шатдауном в США
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«Я прошу президента вмешаться, поскольку сенат не выполнил свою работу и не продолжил усилия палаты представителей», — цитирует политика РИА Новости.
Как отметил Маккарти, Байден обязан вмешаться в эту ситуацию. В противном случае США грозит вынужденная приостановка работы правительства.
Ранее Байден предупредил, что если приостановка работы правительства США произойдёт, то это затронет всех граждан страны.