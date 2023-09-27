Маккарти призвал Байдена вмешаться в ситуацию с возможным шатдауном в США

Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти призвал американского президента Джо Байдена лично вмешаться в ситуацию с возможной приостановкой работы правительства Соединённых Штатов, так называемым шатдауном.

«Я прошу президента вмешаться, поскольку сенат не выполнил свою работу и не продолжил усилия палаты представителей», — цитирует политика РИА Новости.

Как отметил Маккарти, Байден обязан вмешаться в эту ситуацию. В противном случае США грозит вынужденная приостановка работы правительства.

Ранее Байден предупредил, что если приостановка работы правительства США произойдёт, то это затронет всех граждан страны.