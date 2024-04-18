Песков: Киев должен воевать «до последнего украинца», обеспечивая прибыль США
- РИА Новости
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать новый законопроект США о выделении финансовой помощи Киеву.
«Украина теперь мало того, что должна за это воевать, обеспечивая прибыть американцам, она должна воевать до последнего украинца. Ещё её и обкладывают долгами. Излюбленная колониальная политика США», — сказал Песков.
Ранее Владимир Зеленский выступил с заявлением, согласно которому Украина готова получать военную помощь от США в кредит.