Киевский режим с «поддержкой» Вашингтона должен воевать «до последнего украинца», обеспечивая прибыть американцам и военно-промышленному комплексу США.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать новый законопроект США о выделении финансовой помощи Киеву.

«Украина теперь мало того, что должна за это воевать, обеспечивая прибыть американцам, она должна воевать до последнего украинца. Ещё её и обкладывают долгами. Излюбленная колониальная политика США», — сказал Песков.

Ранее Владимир Зеленский выступил с заявлением, согласно которому Украина готова получать военную помощь от США в кредит.