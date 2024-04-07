Зеленский заявил, что Украина готова получать военную помощь от США в кредит

Киев готов получить помощь от Вашингтона в кредит, заявил Владимир Зеленский.

Об этом пишет издание «Украинская правда».

По его словам, один сенатор недавно спросил: «Ты согласишься на кредитные деньги?» При этом Зеленский сказал: «А какие есть варианты?»

Сенатор якобы ответил: «Ну, если тебе скажут, что деньги кредитные или ты не получишь».

Зеленский спросил, зачем ставится выбор, «если нет никакого выбора».

Он уточнил, что украинская сторона согласится на любой вариант.

Зеленский добавил, что если бы в настоящее время Киеву предложили дать в кредит сегодня или бесплатно всё через год, то он бы ответил: «Только сегодня».

Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил о наступлении критического момента для Украины, выпрашивая в очередной раз деньги у США.

Редактор американского журнала The American Conservative Джуд Руссо выразил мнение, что если Киеву предоставят американские кредиты, то ему придётся выплачивать их как военные контрибуции.