«Объявить оборону главным приоритетом»: как в Германии продолжается дискуссия по поводу передачи Киеву Taurus

ФРГ могла бы найти техническую возможность применять крылатые ракеты Taurus на Украине без участия бундесвера в случае их передачи Киеву. Об этом заявил глава немецкой оборонной компании Airbus Defence and Space Михаэль Шёльхорн. Таким образом, он подверг сомнению слова канцлера ФРГ Олафа Шольца, который ранее объяснил своё нежелание передавать Taurus Киеву тем, что для эксплуатации ракет на Украину придётся отправлять немецких военных. По словам аналитиков, отказ канцлера поставлять Taurus Киеву является в большей степени политическим решением. Однако вполне вероятно, что в будущем Шольц может изменить свою позицию, если давление на него со стороны США усилится, полагают эксперты.

Глава немецкой оборонной компании Airbus Defence and Space Михаэль Шёльхорн опроверг слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что ракеты Taurus нельзя использовать на Украине без участия немецких военных.

«Была бы воля для поставки — были бы найдены технологические решения для использования Taurus на Украине без участия Германии», — заявил Шёльхорн в интервью Der Spiegel.

Стоит отметить, что из опубликованной ранее главредом RT Маргаритой Симоньян записи разговора высокопоставленных немецких военных стало известно, что в бундесвере ищут варианты использования Киевом Taurus таким образом, чтобы Берлин при этом не обвинили в прямом участии в конфликте.

Шёльхорн также высказал мнение, что Шольц аргументирует свою позицию по Taurus, руководствуясь политической целесообразностью. «Я могу понять политические аргументы», — добавил он.

Михаэль Шёльхорн

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В разговоре с журналистами глава Airbus Defence and Space также подверг критике работу кабмина ФРГ по укреплению обороноспособности страны.

«Мы делаем слишком мало, мы слишком медленные. В головах многих смена эпох так и не наступила, — заявил Шёльхорн. — Кто серьёзно относится к смене эпох, должен объявить оборону главным приоритетом и устойчиво увеличивать оборонные расходы и производство в своей стране или в Европе».

В страхе перед Трампом

В последние месяцы в ФРГ активно велась дискуссия о возможности поставок на Украину крылатых ракет Taurus. При этом Шольц неоднократно заявлял, что Германия не станет передавать Киеву это оружие. Свою позицию он объяснял тем, что для контроля за использованием ВСУ Taurus к эксплуатации ракет пришлось бы привлекать солдат бундесвера, что для Берлина неприемлемо. Кроме того, канцлер ФРГ аргументировал своё решение нежеланием провоцировать эскалацию конфликта на Украине.

Однако часть немецких политических элит эти аргументы не убедили. Сторонники отправки Taurus Киеву нашлись и в правящей коалиции. В частности, глава МИД Анналена Бербок поддержала предложение Великобритании осуществить обмен, в ходе которого Берлин мог бы передать Лондону Taurus, а британцы взамен поставили бы Украине аналогичные по типу ракеты Storm Shadow. Отправить ВСУ немецкие ракеты призывали также представители оппозиционных партий ХДС и ХСС.

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Однако Шольц, несмотря на оказываемое на него давление, не изменил своё решение. Теперь политики и СМИ гадают, чем обусловлена такая жёсткая позиция канцлера. Так, Зеленский предположил, что Шольц отказывается передавать Украине ракеты Taurus из-за нежелания оставлять ФРГ без «самого мощного оружия страны».

Со схожей точкой зрения выступило и немецкое издание Junge Welt, которое пишет, что Германия останется беззащитной, если решит передать Taurus ВСУ.

В свою очередь, американский генерал в отставке Бен Ходжес в интервью Al Jazeera предложил иную версию отказа Шольца поставлять крылатые ракеты Киеву. По его мнению, Германия не передаёт Taurus ВСУ, поскольку опасается, что после возможного возвращения Дональда Трампа в Белый дом США уберут из Европы своё ядерное оружие, а Германия окажется втянутой в конфликт с Россией из-за военных поставок Украине.

«Это на 99% происходит, потому что (Олаф Шольц. — RT) убеждён: если Трамп станет президентом, то он уберёт ядерный щит из Европы и отвернётся от НАТО», — полагает отставной генерал.

Однако аналитики считают такое объяснение неправдоподобным. В частности, старший научный сотрудник Центра сравнительных и политических исследований ИМЭМО РАН Александр Камкин напомнил, что во время своего первого срока, несмотря на постоянные требования к европейским странам — членам НАТО увеличить расходы на оборону до 2% ВВП, Трамп не предпринял каких-либо радикальных шагов в этой области.

«Мне кажется, что это маловероятно. Когда Трамп был президентом, никакого отвода ядерного щита из Европы не было. Вероятно, в случае возвращения в Белый дом он может потребовать от стран ЕС тратить больше на оборону, но уровень присутствия американцев в Европе всё равно очень велик и вряд ли снизится: в одной только Германии размещены более 30 тыс. военнослужащих США, авиабаза, центр управления дронами дальнего действия и другие объекты. Поэтому, на мой взгляд, описанный Ходжесом расклад маловероятен», — сказал специалист в комментарии RT.

В свою очередь, ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ) Олег Неменский предположил, что Шольц всё же может использовать «фактор Трампа» как повод для отказа передавать ракеты Киеву.

«Я сомневаюсь, что у Берлина есть серьёзные опасения по поводу того, что Америка при Трампе уберёт из Европы ядерное оружие. Однако некоторые заявления Трампа и слухи о его высказываниях в неофициальной обстановке действительно могут быть трактованы подобным образом. Не исключено, что этот фактор может быть использован Берлином в качестве дополнительного аргумента для затягивания поставок Taurus или отказа от них», — сказал аналитик в беседе с RT.

Шольц под давлением

Опрошенные RT эксперты согласны с мнением Шёльхорна, что позиция канцлера ФРГ по Taurus в большей степени является политической.

«В ФРГ ведь не обсуждается, используются ли немецкие специалисты для обслуживания другой техники, поставленной Киеву. Например, танков Leopard 2. Полагаю, что определённый контингент специалистов бундесвера для их обслуживания на Украине присутствует. Такую же жёсткую позицию Берлин не занимает и по вопросу с истребителями. А вот вокруг ракет идёт такая возня. Так что очевидно: это политическое решение», — говорит Александр Камкин.

Taurus

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По мнению Олега Неменского, причиной подобной политики Олафа Шольца действительно могут быть опасения по поводу ещё большего вовлечения Германии в украинский конфликт.

«Шольц явно не заинтересован в усилении участия Германии в этом конфликте, тем более через поставки ракет, которые могут наносить удары по территории РФ. Поэтому он находит причины для задержки поставок или, может быть, даже надеется вовсе их избежать», — отметил политолог.

При этом Неменский считает, что подобной твёрдости у Шольца может не хватить надолго.

«Так или иначе, Германия не суверенное государство, оно вынуждено подчиняться требованиям Вашингтона. Поэтому какое-то время ФРГ может сопротивляться, но если в Вашингтоне будут настаивать, то вряд ли Берлин устоит. Так что Шольц в будущем вполне может изменить свою позицию по вопросу с Taurus», — предположил аналитик.

Не исключил такого варианта развития событий и Александр Камкин.

«ФРГ может изменить своё решение, если давление американцев станет более интенсивным. Ведь Германия является не просто союзником, но и в большей степени вассалом США. Если Белый дом надавит, то Taurus вполне могут оказаться на Украине. Повлиять на решение Шольца может и новая эскалация конфликта с крупными провокациями со стороны киевского режима — наподобие той, что устроили в Буче. В такой ситуации уже немецкая общественность будет требовать усиления помощи киевскому режиму. Так что отход Берлина от нынешней позиции ещё возможен», — резюмировал специалист.