Зеленский: Шольц не желает оставлять ФРГ без ракет Taurus
- AFP
Его слова приводит Politico.
«Насколько я понимаю, канцлер считает, что, поскольку он является представителем неядерного государства, это единственное оружие, которое есть у Германии, самое мощное», — отметил глава киевского режима.
По его словам, Берлин считает ракеты инструментом сдерживания потенциального ядерного конфликта. Однако сам Зеленский не видит в этом логики.
Ранее сообщалось, что ФРГ приведёт в состояние готовности все свои ракеты Taurus.