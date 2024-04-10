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Зеленский: Шольц не желает оставлять ФРГ без ракет Taurus

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Владимир Зеленский заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц отказывается передавать Украине ракеты Taurus из-за нежелания оставлять ФРГ без «самого мощного оружия страны».
Зеленский: Шольц не желает оставлять ФРГ без ракет Taurus
  • AFP

Его слова приводит Politico.

«Насколько я понимаю, канцлер считает, что, поскольку он является представителем неядерного государства, это единственное оружие, которое есть у Германии, самое мощное», — отметил глава киевского режима.

По его словам, Берлин считает ракеты инструментом сдерживания потенциального ядерного конфликта. Однако сам Зеленский не видит в этом логики.

Ранее сообщалось, что ФРГ приведёт в состояние готовности все свои ракеты Taurus.

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