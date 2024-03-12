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Welt: ФРГ приведёт в состояние готовности все свои ракеты Taurus

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Немецкое правительство решило привести в состояние готовности все имеющиеся на вооружении крылатые ракеты Taurus, говорится в статье Die Welt со ссылкой на источники.
Welt: ФРГ приведёт в состояние готовности все свои ракеты Taurus
  • AFP
  • © Sebastian PIEKNIK

Отмечается, что все ракеты должны быть модернизированы. По данным издания, у бундесвера на текущий момент около 600 таких систем, однако точное количество засекречено.

Автор публикации написал, что сейчас только половина ракет готова к эксплуатации, а для остальных срок действия сертификата истёк.

Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус не принял идею главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона, согласно которой Лондон передал бы Киеву ракеты Storm Shadow, а сам бы закупил у ФРГ ракеты Taurus.

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