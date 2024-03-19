Junge Welt: Германия останется беззащитной, если передаст ракеты Taurus Украине

Германия останется беззащитной, если решит передать дальнобойные ракеты Taurus Вооружённым силам Украины, пишет издание Junge Welt.

Как отметил автор статьи, если ФРГ решится на поставку этого оружия Украине, Берлину вместе с ним придётся отправить также высокотехнологичные IT-системы, предназначенные для использования вместе с этими ракетами.

В материале говорится, что Германия обладает небольшим количеством таких систем, поэтому возможная отправка их на Украину сделает ФРГ беззащитным государством.

Ранее немецкий политик Сара Вагенкнехт заявила, что применение ракет Taurus для ударов по территории России стало бы фактически «объявлением войны».