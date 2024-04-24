До конца недели: Байден пообещал Украине как можно скорее передать военную помощь

Джо Байден заявил, что после одобрения конгрессом США пакета законопроектов о выделении финансирования на нужды союзников, включая Украину, он рассчитывает на возобновление поставок оружия Киеву уже на этой неделе. По словам главы Белого дома, ситуация требует неотложных шагов со стороны Вашингтона. Как подчеркнул Байден, сенат ответил «на призыв истории в этот критический, переломный момент», приняв законопроект, призванный якобы укрепить национальную безопасность США и «послать всему миру сигнал о силе американского лидерства». По мнению экспертов, Вашингтон уже сейчас прилагает усилия по передаче вооружений Киеву, в частности средств ПВО и боеприпасов к ним, а также бронетехники. Однако это не поможет ВСУ изменить соотношение сил на поле боя — Россия и дальше будет доминировать, уверены аналитики.

Президент США Джо Байден заявил, что после того, как конгресс одобрил пакет законопроектов о выделении финансирования на нужды союзников, включая Украину, он рассчитывает на возобновление поставок оружия Киеву уже на текущей неделе.

«Как только этот законопроект попадёт ко мне на стол, я его подпишу и выступлю с обращением к американскому народу, чтобы мы смогли приступить к отправке вооружения и оборудования на Украину уже на этой неделе. Необходимость острая и безотлагательная — для Украины, которая подвергается неослабевающим обстрелам со стороны России, и для Израиля, который только что подвергся беспрецедентным атакам со стороны Ирана», — говорится в заявлении главы Белого дома.

Как подчеркнул Байден, приняв законопроект о помощи Украине, сенат ответил «на призыв истории в этот критический, переломный момент».

«Конгресс принял мой законопроект, призванный укрепить нашу национальную безопасность и послать всему миру сигнал о силе американского лидерства. Мы решительно выступаем за демократию и свободу, а также против тирании и угнетения, — утверждает президент США. — Этот важнейший законопроект обеспечит нашей стране и миру большую безопасность, поскольку мы поддерживаем наших друзей, которые защищаются от террористов вроде ХАМАС и тиранов вроде Путина».

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Ранее представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил во время брифинга, что США в состоянии всего за несколько дней передать киевскому режиму вооружения.

«Согласно нашим ожиданиям, мы сможем доставить помощь в течение нескольких дней… В ближайшие дни многое будет происходить, но, разумеется, мы понимаем важность и безотлагательность наших шагов и делаем всё возможное, чтобы быть готовыми к быстрому реагированию», — отметил Райдер.

Представитель Пентагона также ответил на вопрос журналиста, почему в Минобороны США уверены, что смогут в течение нескольких дней подготовить вооружения к отправке и доставить их на Украину.

«Благодаря таким организациям, как «Группа содействия безопасности Украины», а также нашим усилиям, предпринимаемым совместно с международными союзниками и партнёрами, мы создали очень надёжную логистическую сеть, позволяющую доставлять помощь на Украину… Мы сделаем всё возможное, чтобы продвигаться вперёд, использовать возможности этой надёжной логистической сети с опорой на отношения, выстроенные с нашими международными союзниками и партнёрами, чтобы доставить туда помощь оперативно», — сообщил Райдер.

По его словам, новый пакет помощи Украине в области безопасности будет сформирован с учётом «самых неотложных потребностей» киевского режима.

«Думаю, вполне разумно предположить, что он будет включать средства ПВО и артиллерии, а также боеприпасы», — уточнил Райдер.

Пентагон

Gettyimages.ru

© Bill Clark / CQ Roll Call

По данным агентства Reuters, которое ссылается на официальных лиц США, первый пакет помощи Киеву будет включать зенитные ракеты, 155-мм снаряды, бронемашины типа Bradley и ракеты (ATACMS) для поражения целей глубоко в тылу.

«Протолкнуть украинский проект»

Впрочем, как считают в Кремле, новые партии оружия для Киева не изменят динамику на фронте.

«Ситуация на поле боя слишком красноречивая и однозначная, но мы по-прежнему не устаём повторять, что все эти новые и новые партии оружия, которые уже наверняка готовы, не изменят динамику на фронте», — сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам.

Ранее в Совфеде РФ подчеркнули, что выделенные средства США, «как и раньше, осядут в карманах предприимчивой околовоенной верхушки» — причём пока даже неясно, кто из них окажется прожорливее: американцы или украинцы.

«Украина в долгах как в шелках. Рискну предположить, что не так много денег туда поступит. Я вижу тенденцию, что для того, чтобы протолкнуть украинский проект, кое-кому в палате представителей и сенате США пришлось пойти на сознательный риск новой эскалации на Ближнем Востоке», — отметил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич в комментарии РИА Новости.

По его словам, «жест с выделением помощи» Украине не приведёт к результатам, о которых «кричат фашисты с Банковой» и Соединённые Штаты.

«Он приведёт только к колоссальным кредитным обязательствам страны, которую уже давно европейский и американский истеблишмент списал за долги», — подчеркнул сенатор.

Со своей стороны, председатель комиссии ОП РФ по защите суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов высказал мнение, что оружие «у украинских боевиков появится сразу, его не будут изготавливать».

«Оно уже находится или в Польше, или на подконтрольных режиму Зеленского территориях», — заявил Рогов РИА Новости.

По его словам, это старая практика Соединённых Штатов, когда анонсируется пакет военной помощи Киеву для легализации поставок оружия, уже физически находящегося вблизи Украины или на подконтрольных киевскому режиму территориях.

«Нужно гораздо больше оружия»

Как отметил директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин, заявление Байдена, включая его оскорбления в адрес президента России, говорит о том, что США продолжают реализацию своей долгосрочной «стратегии по эскалации военно-силового давления на Россию».

«Это стратегия комплексная и долгосрочная, в которую встроена военная составляющая. Причём Соединённым Штатам по большому счёту абсолютно безразличны колоссальные потери в ВСУ. Вашингтон в рамках нового пакета наверняка уже передаёт на Украину вооружения, в первую очередь предназначенные для нанесения высокоточных ударов по логистическим центрам и центрам военного управления ВС России на театре военных действий. Речь, в частности, идёт о средствах ПВО, включая Patriot», — рассказал Подберёзкин в беседе с RT.

Однако, по его словам, тех экземпляров, которые могут быть переданы на Украину, хватит Киеву, только чтобы прикрыть «наиболее важные районы и направления».

«Это в первую очередь Киев, Львов, Одесса и Харьков. Кроме того, это наиболее важные направления, на которых ведутся ожесточённые военные действия, включая район Авдеевки, Марьинки и север Харьковской области. Причём чем ближе к линии боевого соприкосновения, тем сильнее увеличивается риск уничтожения средств ПВО силами ВКС РФ», — сказал Подберёзкин.

Военная помощь Украине от США

AP

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Как отметил политолог-американист Малек Дудаков, помимо ПВО, США наверняка поставят на Украину бронетехнику, включая машины М113 и HMMWV, поскольку ВСУ испытывают «острую нехватку» такого рода вооружений.

«Но это не позволит Украине как-то стабилизировать ситуацию на фронте, поскольку им нужно гораздо больше оружия, чем готовы поставить американцы. Тем более часть вооружений наверняка будет уничтожена ВКС РФ ещё на подходе», — заметил Дудаков в комментарии RT.

В свою очередь, военный обозреватель Александр Хроленко назвал в разговоре с RT заявление Байдена по случаю одобрения помощи Украине и другим союзникам, а также его выпады в адрес президента России «частью предвыборной риторики».

«Заявленное якобы величие Америки к делу не относится. На самом деле у США и НАТО плохо обстоят дела на украинском театре военных действий. Если рассмотреть детали законопроекта о помощи Украине, из $61 млрд большая часть денег— $23,2 млрд — идёт на восполнение предыдущих поставок из арсенала Пентагона. И только $13,8 млрд пойдут на закупку оружия на открытом рынке, а $11,3 млрд — для обеспечения текущих военных операций США в регионе. То есть значительная часть средств останется у Пентагона. И на поле боя практически ничего не поменяется. Россия доминировала и продолжит это делать — тактически, стратегически, огневой мощью и во всех остальных отношениях», — заключил эксперт.