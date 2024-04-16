Элементы торга: почему в конгрессе США хотят рассмотреть отдельно законопроекты о помощи Украине и Израилю

Спикер Майк Джонсон обнародовал свой новый план по оказанию помощи Украине, Израилю и другим союзникам. Он отверг призыв Джо Байдена проголосовать за поддержку Киева и Тель-Авива в одном пакете и вместо этого объявил, что в палате представителей рассмотрят отдельные законопроекты, в которые могут быть внесены «структурированные и целесообразные» поправки. Всего Джонсон хочет поставить на голосование четыре документа: два посвящены помощи Украине и Израилю, третий — поддержке «союзников в Индо-Тихоокеанском регионе», а четвёртый будет включать положение о конфискации активов России в пользу Киева. По мнению экспертов, инициативы Джонсона — это попытка ограничить администрацию Байдена, которая любыми способами пытается протащить поддержку Украины через конгресс.

Спикер нижней палаты конгресса США Майк Джонсон обнародовал свой новый план по оказанию помощи Украине, Израилю и другим союзникам. Он отверг призыв главы Белого дома Джо Байдена проголосовать за поддержку Киева и Тель-Авива в одном пакете и вместо этого объявил, что в палате представителей рассмотрят отдельные законопроекты.

«По предложенному сенатом пакету дополнительной помощи в нынешнем виде мы голосовать не будем. Но проголосуем по каждому из вопросов в отдельности в четыре приёма. Будут голосования по помощи Израилю, по помощи Украине, по помощи Индо-Тихоокеанскому региону и ещё по одной составляющей, которая затрагивает наши приоритеты в области национальной безопасности и касается варианта ленд-лиза и законопроекта REPO (подразумевает поиск российских активов с возможной конфискацией их для передачи Украине. — RT), а также других санкций в отношении Ирана и иных мер», — сказал Джонсон.

Согласно ожиданиям спикера, уровни финансирования будут «примерно такими же», как и для пакета дополнительной помощи, одобренного обеими партиями в cенате и включавшего средства для Украины, Израиля, Тайваня и гуманитарных целей — например, в секторе Газа, — общим объёмом в $95 млрд.

Предложив рассмотреть на этой неделе отдельные законопроекты, Джонсон уточнил на своей странице в соцсети X, что в эти документы могут быть внесены «структурированные и целесообразные» поправки. Он пояснил, что обсуждал с республиканцами в палате представителей свой план рассмотрения законодательных мер по допфинансированию в сфере национальной безопасности «в связи с растущими кризисами».

По словам двух законодателей-республиканцев, поделившихся с журналистами телеканала подробностями данного проекта, в зале он встретил «больше поддержки, чем оппозиции».

«Я считаю, это хороший план. Не уверена, что поддержу каждый из этих законопроектов, но именно так должна работать палата представителей», — сказала Fox News Digital после встречи конгрессмен от Южной Каролины республиканка Нэнси Мейс.

Однако другие законодатели, включая членов ультраконсервативной группы «Кокус свободы» в палате представителей, дали понять, что «сохраняют скепсис», сообщает телеканал.

В частности, член американского конгресса Марджори Тейлор Грин выступила против инициатив Джонсона.

«Я просто считаю, что это неправильное направление. Политический вопрос номер один, волнующий избирателей по всей стране, связан с нашей государственной границей», — сказала она.

По информации Джонсона, после появления текстов законопроектов на этой неделе, в соответствии с установленными в конгрессе правилами, у законодателей будет трое суток для внесения своих поправок. В результате голосование по документам может начаться уже в пятницу. Как пишет интернет-издание Punchbowl со ссылкой на источники в Капитолии, план Джонсона вынести помощь Киеву на $60 млрд в виде отдельного документа вместо общего запроса Белого дома на цели нацбезопасности «может быть сигналом, что любая надежда для Украины мертва».

Заседание в нижней палате конгресса США

AP

© J. Scott Applewhite

«(Всё это время. — RT) спикер-республиканец испытывал давление: от него требовали действий по финансированию помощи Израилю и Украине на фоне усугубления обоих конфликтов, попутно приходилось учитывать разногласия среди республиканцев палаты представителей относительно условий направления помощи за рубеж», — отмечает со своей стороны Fox News.

Сенатский вариант

Напомним, 13 февраля американский сенат одобрил законопроект, включающий выделение помощи Киеву в размере $60,1 млрд, Тель-Авиву — $14,1 млрд, а также $4,8 млрд на сдерживание Китая и спонсирование партнёров США в Индо-Тихоокеанском регионе, в том числе Тайваня. После этого лидер республиканского меньшинства в верхней палате конгресса Митч Макконнелл призвал Майка Джонсона представить этот документ на голосование в палате представителей. Однако на следующий день Джонсон объявил, что никто не сможет заставить нижнюю палату вслед за сенатом одобрить данный законопроект, поскольку большинство республиканцев выступают против принятия этого документа, который не предполагает усиления охраны границы США.

Впоследствии, 13 марта, на выездной встрече республиканцев в Западной Вирджинии Джонсон заявил, что альтернативный пакет от палаты представителей «может выглядеть не совсем так, как сенатский законопроект». По его словам, представители Республиканской партии «прорабатывают все возможные варианты».

Спикер нижней палаты конгресса США Майк Джонсон

Gettyimages.ru

© Alex Wong

После этого на прошлой неделе во время совместного выступления со спикером палаты представителей Джонсоном в поместье Мар-а-Лаго экс-президент США Дональд Трамп объявил, что Республиканская партия изучает возможность возобновления помощи Украине в качестве кредита, а не на безвозмездной основе, как это было раньше. По его словам, нужно изменить ситуацию, когда США продолжают «раздавать подарки на миллиарды и миллиарды долларов».

По данным The Hill, демократы в конгрессе готовы поддержать выделение помощи Киеву в форме займа, если это поможет выйти «из тупиковой ситуации, пусть такой вариант и не является для них приоритетным». При этом «мало кто верит», что Украина сможет когда-либо расплатиться с этими долгами, отмечает издание.

Ограничить администрацию Байдена

По мнению сотрудника Центра исследования проблем безопасности РАН Константина Блохина, инициативы Джонсона — это попытка ограничить администрацию Байдена, которая любыми способами пытается «протащить поддержку Украины».

«Задача республиканцев на данный момент — показать Байдена хромой уткой и неэффективным политиком, курс которого провалился. Инициативы республиканцев и Джонсона могут создать проблемы Байдену, поскольку демократы теряют своё влияние. Чтобы прийти к компромиссу, действия обеих палат и партий нужно синхронизировать, что пока ещё сделать так и не удалось», — отметил эксперт в комментарии RT.

Как пояснил Блохин, украинский вопрос стал «разменной монетой» внутриполитической борьбы в США.

«Важно понимать, что большинство республиканцев за исключением небольшой их части выступают за выделение помощи Украине, но не согласны с тем, как она расходуется. В этом контексте многие представители Республиканской партии делают акцент на том, что Байден и его администрация неумело распоряжаются средствами, выделенными на поддержку киевского режима, и утверждают, что если к власти придут республиканцы, ситуация изменится в лучшую сторону. Поэтому инициативы представителей Республиканской партии надо интерпретировать именно как попытку утопить администрацию Байдена, а не как желание нормализовать отношения с Россией», — отметил эксперт.

Также по теме «Помогать безоговорочно больше не хотят»: как развивается ситуация в конгрессе США вокруг предоставления помощи Украине Сенат США предложил сократить объём средств на помощь Украине до $6 млрд вместо запрошенных Белым домом $24 млрд. Об этом говорится в...

По мнению Блохина, если даже в новом законопроекте Джонсона Украине будет отведено $60,1 млрд, пусть и в виде займа, после серии обсуждений и поправок эта сумма «может быть значительно уменьшена».

«$60,1 млрд Украина не получит, но и совсем без поддержки не останется. Помощь США будет сокращена, но не будем забывать, что Штаты параллельно пытаются переложить львиную долю ответственности за поддержку Киева на Европу. Сами же США будут сконцентрированы в большей степени на Азии, поскольку там их главный геополитический противник — Китай, как они сами решили, и придали ему статус экзистенциального врага», — сказал аналитик.

В этом контексте идея о конфискации российских активов в пользу Украину набирает популярность в конгрессе США, поскольку тогда Западу «удалось бы сэкономить на выделении траншей Киеву», констатировал Блохин.

«Однако у этой стратегии есть подводные камни — её абсолютная незаконность с точки зрения международного права, а также тот факт, что львиная доля российских активов расположена не в США, а в Европе, в частности, в Бельгии. Поэтому будет мало принять лишь законопроект, американским властям придётся ещё так надавить на европейцев, чтобы они согласились на эту авантюру», — считает Блохин.

Что касается отдельного законопроекта Джонсона по Израилю, он наверняка будет одобрен нижней палатой, полагает аналитик.

«В США существует влиятельное произраильское лобби, поддержка Тель-Авиву в любом случае будет оказана. Если же произойдёт ещё большая эскалация в отношениях между Израилем и Ираном, то первоначальная сумма в $14,1 млрд будет повышена», — сказал Блохин.

Схожего мнения придерживается и американист, доктор политических наук Рафаэль Ордуханян. По его словам, для законодателей конгресса, особенно от Республиканской партии, «выделение помощи Израилю остаётся в приоритете».

«Если завтра Иран запустит пару-тройку ракет по Израилю, и США придётся экстренно помогать Тель-Авиву, денег на украинскую помощь вообще почти не остается, поскольку Штаты все средства потратят на оборону израильских территорий», — пояснил эксперт в беседе с RT.

Президент США Джо Байден

AP

© Evan Vucci

Как считает Ордуханян, вопрос финансирования Украины будет рассматриваться «по остаточному принципу».

«Все четыре законопроекта Джонсона являются элементами торга. В конгрессе сейчас делается всё, чтобы та или иная партия была в более выигрышной позиции перед выборами в ноябре этого года. Поэтому всё, что будет способствовать победе демократов или республиканцев, пойдёт в ход. Сейчас представителям Республиканской партии выгодно задерживать помощь киевскому режиму, чтобы показать несостоятельность политики Байдена», — отметил аналитик.

К тому же, как обратил внимание Ордуханян, Джонсон разделил запрос Белого лома на четыре законопроекта, чтобы сохранить свою политическую карьеру и остаться на посту спикера.

«Если бы он выставил на голосование сенатский законопроект в том виде, в каком он был представлен, то последовала бы отставка Джонсона, как и обещала Грин. Таким образом слетел с должности предшественник нынешнего спикера — Кевин Маккарти», — заключил эксперт.