«Отчаянная атака»: как сенат США планирует надавить на палату представителей для одобрения помощи Украине

Лидер демократического большинства в верхней палате американского конгресса Чак Шумер объявил, что «вне заседаний» сенаторы продолжат оказывать давление на конгрессменов, чтобы они вынесли решение по законопроекту, включающему помощь Украине, который ранее был одобрен сенатом. По словам Шумера, такие меры нужны, чтобы выделить киевскому режиму «столь остро необходимое» ему финансирование «для борьбы с Путиным». По мнению экспертов, несмотря на заявления Шумера, спикер нижней палаты Майк Джонсон выдвинет на голосование отдельный законопроект о помощи Киеву, который может предполагать оказание поддержки в виде займов.

Сенат США надавит на палату представителей для одобрения новой помощи Киеву, заявил лидер демократического большинства в верхней палате американского конгресса Чак Шумер в своём письме к коллегам-законодателям.

«Вне заседаний мы продолжим оказывать давление на членов палаты представителей с тем, чтобы они вынесли решение по принятому сенатом законопроекту о дополнительных ассигнованиях в сфере национальной безопасности, предусматривающему выделение Украине столь остро необходимого ей финансирования для борьбы с Путиным», — отметил Шумер.

Напомним, 13 февраля сенат США утвердил законопроект, который включает оказание поддержки Киеву на сумму $60,1 млрд. После этого в интервью газете Politico лидер республиканского меньшинства в верхней палате конгресса Митч Макконнелл призвал спикера палаты представителей (нижняя палата) Майка Джонсона выдвинуть документ на голосование. Однако Джонсон отказался это сделать, подчеркнув на пресс-конференции 14 февраля, что никто не сможет заставить нижнюю палату вслед за сенатом принять законопроект, содержащий положение о помощи Украине. Как отметил Джонсон, большинство представителей Республиканской партии не поддерживают одобрение такого документа, так как он не предусматривает финансирование для охраны границы Соединённых Штатов.

В своём письме, направленном коллегам-законодателям, Шумер посетовал, что законопроект, будучи одобренным в сенате, «лежит на столе» спикера Джонсона уже более 50 дней.

«Чем дольше он там лежит, тем отчаяннее становится ситуация на Украине. Я разговаривал со спикером Джонсоном и считаю, что он понимает, чем грозит дальнейшая задержка принятия законопроекта о дополнительных ассигнованиях в сфере национальной безопасности. Однако в конечном счёте спикер Джонсон должен сам для себя решить, поступит ли он правильно по отношению к Украине, Америке и демократии во всём мире или же позволит радикальному крылу своих однопартийцев, поддерживающих идею «Вернём Америке былое величие», подарить Владимиру Путину победу», — заявил он.

В связи с этим лидер сенатских демократов призвал Джонсона «в срочном порядке» внести на рассмотрение палаты представителей согласованный сенатом пакет мер, включающий поддержку Украины. Шумер выразил уверенность, что если спикер палаты пойдёт на такой шаг, то законопроект «будет принят».

В то же время в самой палате представителей сохраняется напряжённость, поскольку «возможная попытка» сместить с поста спикера нижней палаты Джонсона осложняет дальнейшее решение «приоритетных задач», отмечает телеканал CBS News.

Напомним, 22 марта член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин объявила о подаче ходатайства об отстранении от должности спикера Джонсона. По её словам, он показал, что «не способен противостоять демократам», в то время как американскому народу пора обзавестись руководителями в конгрессе, «которые будут бороться за его ценности и остановят финансирование повестки левого толка». Грин также выступила против одобрения поддержки киевского режима.

«Однако Джонсон ясно обозначил свою решимость взяться за вопрос, который оказался в числе наиболее сложных в плане согласования и принятия, — выделение помощи Украине», — заметили журналисты CBS News.

Заседание сената США

AP

© Jim WATSON

Стоит отметить, что, несмотря на февральское одобрение сенатом законопроекта о дополнительных ассигнованиях, включающего выделение помощи Украине, Джонсон заблокировал его продвижение в палате представителей, подчеркнув, что «её члены найдут свой подход в вопросе дальнейшего оказания иностранной помощи», напомнили журналисты телеканала. Но каким именно окажется этот подход, «пока только предстоит выяснить», констатировал CBS News.

Проработка вариантов

Напомним, 13 марта на выездной встрече республиканцев в Западной Вирджинии Джонсон заявил журналистам, что альтернативный пакет от палаты представителей «может выглядеть не совсем так, как сенатский законопроект», включающий помощь Украине. Он уточнил, что республиканцы в нижней палате «прорабатывают все возможные варианты». По данным телеканала CNN, речь, в частности, идёт о варианте плана поддержки Киева в виде займов или ленд-лиза, но не безвозмездной помощи, как предлагает сенат. Кроме того, рассматривается сценарий, при котором США могут конфисковать российские активы и передать их Киеву в качестве помощи. На эту тему Джонсон уже «тесно сотрудничает» с автором инициативы — главой комитета палаты представителей по внешней политике Майклом Макколом, информирует CNN.

Однако 2 апреля член американского конгресса Марджори Тейлор Грин вновь выступила против того, чтобы помощь Украине предоставлялась в принципе, даже в долг. На своей странице в соцсети X Тейлор заявила, что Джонсон намерен предоставить Киеву новый пакет помощи на сумму $60 млрд в форме кредита, но она считает это недопустимым. По её словам, совершенно нелепо «даже пытаться убедить» американцев, что киевский режим «когда-либо вернёт эти деньги».

Владимир Зеленский и Джо Байден

AP

© Evan Vucci

В свою очередь, как сообщило 3 апреля агентство Bloomberg, Джонсон «ищет пути для смягчения противодействия со стороны республиканцев» в вопросе выделения помощи Киеву, а потому в палате представителей запрос о новой поддержке Украины рассмотрят не раньше середины апреля.

«Истеричная установка»

Как отметил политолог-американист Малек Дудаков, рассмотрение вопроса о предоставлении Украине нового пакета помощи в нижней палате действительно может быть «серьёзно отсрочено».

«Основная причина — это противодействие Джонсону по украинскому вопросу со стороны Грин и других однопартийцев, которые также считают, что спикер потакает демократам. Они угрожают Джонсону тем, что скинут его с поста, если он выставит на голосование те положения по Украине, которые их не устраивают. Эти внутренние процессы могут замедлить выделение помощи Украине со стороны США. Скорее всего, в апреле они этого сделать не успеют и всё будет перенесено на май, а может быть, и на более поздние месяцы», — отметил Дудаков в комментарии RT.

По словам эксперта, в этой ситуации заявления Шумера о планах сената надавить на нижнюю палату — «не более чем информационный шум».

«Такого рода заявление лидера демократического большинства в сенате на самом деле ни к чему не приведёт. Это не заставит Джонсона выдвинуть на голосование в палате сенатский законопроект. Но я вполне допускаю, что в какой-то момент небольшую помощь для Украины в конгрессе всё же согласуют. Но и это произойдёт не в ближайшее время, поскольку многие изоляционисты в конгрессе на текущий момент не хотели бы вообще ничего тратить на киевский режим», — сказал Дудаков.

В свою очередь, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев считает, что, несмотря на призывы Шумера утвердить в нижней палате законопроект, предложенный сенатом, Джонсон представит отдельный документ.

«Шумер и демократы предприняли сейчас очередную отчаянную атаку на Джонсона и республиканцев в палате представителей, продвигая тезис о том, что любого рода задержки в выделении помощи Киеву не только ведут к поражению Украины и помогают России, но и якобы угрожают нацбезопасности США. Это такая общая истеричная установка, призванная повлиять на настроения законодателей в нижней палате. Администрация США прибегает к такой аргументации ещё с осени, и сейчас Шумер решил активизировать эту идею в своих заявлениях. Однако спикер Джонсон выдвинет свой вариант проекта, в котором ограничит выделение помощи Украине рядом условий. К примеру, что средства будут выдаваться в долг», — пояснил аналитик в беседе с RT.

Однако на то, чтобы перевести помощь Украине в разряд займов, у США также уйдёт много времени, считает Васильев.

«То есть речь идёт не о финансировании Киева из дефицита бюджета Соединённых Штатов, а о предоставлении ему займа. Это несколько другой статус, который предполагает довольно сложный юридический процесс, на урегулирование которого потребуется немало времени», — уверен аналитик.

Вместе с тем, как отметил в разговоре с RT кандидат политических наук доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман, в условиях угроз со стороны Грин и других республиканцев Джонсон не рискнёт пойти на сговор с демократами и своими умеренными однопартийцами, поскольку это может положить конец его политической карьере.

Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон

AP

© Mark Schiefelbein

«Скорее он пожертвует обороноспособностью Украины, чем своими личными интересами. Более того, как бы ни завершилась история с выделением американской военной помощи Киеву, уже сейчас ясно главное: США переключают своё внимание с Украины на Азиатско-Тихоокеанский регион, который считают эпицентром глобального экономического роста. В этом регионе у Вашингтона есть очень ценные для него союзники, которые тоже требуют оружия и денег. Поэтому сейчас американцы посылают странам ЕС чёткий сигнал о том, что украинский кризис — это проблема европейцев и решать её они должны за счёт собственных средств, без помощи США», — заключил эксперт.