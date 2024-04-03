Конгрессвумен Грин: Киев никогда не вернёт Вашингтону потраченные деньги

Украинские власти никогда не вернут Вашингтону деньги, которые были потрачены на Украину. Об этом заявила член американского конгресса Марджори Тейлор Грин.

В соцсети X она отметила, что Киев, скорее всего, получит новый пакет помощи на сумму $60 млрд в форме кредита, и назвала это абсолютно недопустимым.

«Совершенно нелепо и смехотворно даже пытаться убедить американцев, что Украина когда-либо вернёт эти деньги!» — написала конгрессвумен.

По её словам, США каждый месяц выделяют Украине один миллиард долларов для поддержания деятельности и даже помогают Киеву выплачивать пенсии.

Ранее Reuters сообщило, что США ради согласования помощи Украине могут снять запрет на экспорт СПГ.